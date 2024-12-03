В подмосковном Минчистоты рассказали, как защитить лапы собак от реагентов

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Зимняя пора может быть полна опасностей для собак. Химические вещества, которыми обрабатывают дороги, иногда становятся угрозой для нежных лап питомцев. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области поделились советами, как сделать прогулки безопасными и комфортными для домашних любимцев.
«Лучшее средство, способное уберечь нежную кожу лапок, – обувь для собак. Она полностью исключит контакт животного с поверхностью асфальта. Необходима и регулярная гигиена. После каждой прогулки мойте лапы тёплой водой с мягким мылом, чтобы смыть остатки реагентов. Также нужно осматривать подушечки лап на наличие повреждений, чтобы вовремя заметить проблемы. Используйте защитные кремы на основе силикона или пчелиного воска, которые создают барьер между кожей и агрессивными веществами», – порекомендовали в министерстве.По данным ведомства, эффективное действие технической соли начинается при температуре ниже 0°C. Её наносят двумя методами: механизированным и ручным.
«Наша задача зимой – не допустить образования наледи и обеспечить комфортное передвижение жителей. В этом году регион закупил более 70 тыс. тонн технической соли. Она не оставляет грязных следов, легко растворяется со снегом и эффективна в использовании. За качеством обработки территорий следят инспекторы ведомства», – сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.В Минчистоты подчеркнули, что соль не применяется в определённых местах – например, в парках и на пешеходных мостах.
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Лора Луганская