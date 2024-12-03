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В подмосковном Минчистоты рассказали, как защитить лапы собак от реагентов

Фото: iStock / MarcBruxelle

Фото: iStock / MarcBruxelle

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Зимняя пора может быть полна опасностей для собак. Химические вещества, которыми обрабатывают дороги, иногда становятся угрозой для нежных лап питомцев. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области поделились советами, как сделать прогулки безопасными и комфортными для домашних любимцев.
«Лучшее средство, способное уберечь нежную кожу лапок, – обувь для собак. Она полностью исключит контакт животного с поверхностью асфальта. Необходима и регулярная гигиена. После каждой прогулки мойте лапы тёплой водой с мягким мылом, чтобы смыть остатки реагентов. Также нужно осматривать подушечки лап на наличие повреждений, чтобы вовремя заметить проблемы. Используйте защитные кремы на основе силикона или пчелиного воска, которые создают барьер между кожей и агрессивными веществами», – порекомендовали в министерстве.
По данным ведомства, эффективное действие технической соли начинается при температуре ниже 0°C. Её наносят двумя методами: механизированным и ручным.


«Наша задача зимой – не допустить образования наледи и обеспечить комфортное передвижение жителей. В этом году регион закупил более 70 тыс. тонн технической соли. Она не оставляет грязных следов, легко растворяется со снегом и эффективна в использовании. За качеством обработки территорий следят инспекторы ведомства», – сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
В Минчистоты подчеркнули, что соль не применяется в определённых местах – например, в парках и на пешеходных мостах.

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#московская область
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Эргашев: в Санкт-Петербурге снижается заболеваемость ВИЧ-инфекцией
03 декабря 2024, 15:44

Фото: iStock/Motortion

В Санкт-Петербурге последние 10 месяцев заметно снижается заболеваемость ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев. По его информации, в основном такой успех связан с профилактическими мерами, развитием диагностики и доступностью лечения
«За последние 10 месяцев в Петербурге наблюдается снижение показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Важным фактором успеха является рост охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ. Почти полтора миллиона человек прошли тестирование за 10 месяцев текущего года, что значительно больше, чем за аналогичный период 2023-го», — приводит «Петербургский дневник» слова вице-губернатора.
Тем временем новости о препарате против ВИЧ прокомментировала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. В беседе с RT она разъяснила, что благодаря ленакапавиру число людей, страдающих этой инфекцией, существенно уменьшится.
«Он не предотвращает попадания вируса иммунодефицита человека в организм, но блокирует его большую часть, и заражения не происходит. Существующие препараты для профилактики и лечения ВИЧ требуют строгого ежедневного приёма. Многие пациенты не соблюдают это правило, поэтому эффективность лечения существенно снижается», — рассказала специалист.
Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщал, что примерно 1,2 миллиона россиян ВИЧ-инфицированы, каждый год выявляют приблизительно 60 тысяч новых пациентов. Он уточнил, что в последние три года количество новых инфицированных снижается.

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В Подмосковье за сезон совершили 19,5 млн поездок на арендованных самокатах
03 декабря 2024, 15:43

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Жители Московской области в течение пятого сезона кикшеринга совершили более 19,5 млн поездок на арендованных электросамокатах. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Прошедший сезон был одним из самых продолжительных – он начался в конце марта и завершился в конце ноября.
«Электросамокаты в Подмосковье становятся всё популярнее. Более чем в 70% случаев их арендуют, чтобы доехать до метро, МЦД, железнодорожной станции, остановки или для коротких поездок внутри и между микрорайонами. По сравнению с первым годом запуска сервиса количество поездок увеличилось более чем в 100 раз. В 2020 году электросамокатами воспользовались 175 тыс. раз, а в этом году – уже 19,6 млн», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
По данным министерства, самым популярным месяцем среди пользователей оказался сентябрь, на который пришлось 3,7 млн поездок.

В среднем продолжительность аренды составляла 10 минут, средняя дистанция – 3 км. Максимально пройденное за одну аренду расстояние составило 75 км. Самые активные пользователи кикшеринга в сезоне отмечены в восьми городских округах: Долгопрудном, Королёве, Красногорске, Котельниках, Люберцах, Мытищах, Реутове и Химках.

Сервис кикшеринга в 2024 году работал в 41 округе в Московской области. Для аренды было доступно более 28 тыс. электросамокатов.

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В Якутии нашли фрагмент ракеты длиной 23 метра
03 декабря 2024, 15:35

Фото: Telegram-канал Службы спасения Якутии

В Вилюйском районе Якутии обнаружен фрагмент ракеты длиной 23 метра и весом 3,5 тонны, сообщает служба спасения Якутии в телеграмм-канале.
Металлическую конструкцию нашли в поле местные жители, после чего экстренные службы прибыли на место и взяли необходимые пробы для оценки возможной угрозы.

Сотрудники спасательной службы идентифицировали находку как центральный блок топливного бака ракеты-носителя «Союз-2-1а».

Напомним, что в ноябре с космодрома Восточный было произведено два запуска ракет с такой силовой установкой. В конце месяца жители четырех районов Якутии были предупреждены о возможном падении фрагментов ракеты.

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#якутия
#спасатели
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Названы города с наибольшими тратами на празднование Нового года
Санкт-Петербург возглавил рейтинг городов РФ с наибольшими тратами на Новый год
03 декабря 2024, 15:32

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Казань и Нижний Новгород заняли топ-5 в рейтинге городов, где больше всего потратят денег на украшение общественных пространств к Новому году. К соответствующим выводам пришло исследование «Тендерплан», где были проанализированы госзакупки к зимнему празднику в 16 крупнейших городах России.
Как отмечает «Газета.Ru», изучившая результаты исследования, Санкт-Петербург опередил Москву по затратам более чем в два раза. На украшения, атрибутику, оформление, подарки и прочие элементы Нового года в городе потратят 1,2 млрд рублей.

Тем временем улицы столицы украсили 4,5 тысячами новогодних конструкций, сообщает «Вечерняя Москва». Современное праздничное освещение потребляет в десятки раз меньше электричества и рассчитано на работу в любую погоду.
«Особую атмосферу создают главные символы праздника — около одной тысячи новогодних елей, которые украсят разноцветные шары и гирлянды», — подчеркнул заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
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#петербург
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Харьковский суд признал банкротом первый государственный велосипедный завод СССР
03 декабря 2024, 15:19

Фото: iStock/ Ashi Sae Yang

«Харьковский велосипедный завод» (ХВЗ) — первый государственный велосипедный завод СССР — признан банкротом. Хозяйственный суд Харьковской области начал процедуру ликвидации предприятия, сообщило профильное издание «Укррудпром».
Основанием для банкротства «стало заявление физического лица — предпринимателя, которому предприятие задолжало почти 800 тысяч гривен (около 20 тысяч долларов)». Общая сумма долга завода перед всеми кредиторами — 41,8 млн гривен (более одного миллиона долларов), говорилось в материалах дела.

Харьковский велосипедный завод создали в 1923 году на базе эвакуированной из Риги во время Первой мировой войны и национализированной велосипедной фабрики Лейтнера. Раньше он был одним из главных центров советского велосипедного машиностроения. В 1926 году завод стал производить модель «Украина» — самую массовую марку велосипеда, который выпускался в СССР, данные модели ещё поставляли во многие зарубежные страны.

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В Подмосковье с начала года устранили более 175 дефектов детских горок
03 декабря 2024, 15:18

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Свыше 175 дефектов, обнаруженных на детских горках, устранили в Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Всего с начала 2024 года устранено более 175 дефектов на детских горках. Самый большой объём работ проделали в Одинцовском округе — там починили 39 горок, на втором месте по этому показателю Волоколамский округ, где привели в порядок 22 горки, а на третьем — Лобня, там ликвидировали 19 дефектов горок», — говорится в сообщении.
Отмается, что инспекторы от министерства регулярно проверяют состояние детских горок. Если горка сделана из металла, основное внимание уделяется её целостности в местах стыков, а пластиковые горки проверяют на наличие пробоин.

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#детские игровые площадки
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#московская область
#ремонт
#подмосковье
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«Детей они планировали»: 14-летняя девочка забеременела от 12-летнего мужа-цыгана
В Екатеринбурге 14-летняя девочка осознанно забеременела от 12-летнего мужа
03 декабря 2024, 15:03

Фото: iStock/ kjekol

В Екатеринбурге 14-летняя девочка вышла замуж за 12-летнего мальчика и забеременела от него, сообщило агентство URU.RU.
Будущая мать обратилась в перинатальный центр, сотрудники полиции провели проверку.

Несовершеннолетняя встала на учет, когда находилась на девятой неделе беременности. 14-летняя девочка уточнила, что в августе вышла замуж за своего 12-летнего возлюбленного. Ранний брак и скорая беременность произошли по обоюдному согласию и согласно с цыганским традициям.

«Детей они с супругом планировали, все было по любви, беременность у нее первая», — обратил внимание источник агентства.

Об инциденте узнали правоохранительные органы, сотрудники ведомства уже провели проверку и передали материалы в Следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области. Следователи не стали комментировать ситуацию.

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#екатеринбург
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В солнечногорской деревне Редино снесли заброшенное здание
03 декабря 2024, 14:55

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажное нежилое заброшенное здание ликвидировали в деревне Редино городского округа Солнечногорск, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Объект, расположенный рядом с жилой застройкой, представлял из себя двухэтажное кирпичное здание. Оно долгое время не использовалось и постепенно приходило в негодность. Со временем основные элементы строительных конструкций пости полностью разрушились. Здание внесли в список на ликвидацию, и в ноябре этого года силами администрации округа объект демонтировали», — говорится в сообщении.
В настоящее время участок, который занимала постройка, очищен от строительного мусора. На освобождённой от здания территории планируется провести благоустройство.

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«Я бы ей башку оторвала»: на шоу «Малахов» раскрыта судьба братьев, вывезенных в Италию усыновительницей Надеждой Фратти
03 декабря 2024, 14:55

Усыновленная семьей из Италии Елена Ригони (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Резонансное дело, которое вызвало широкий общественный интерес как в России, так и за её пределами в прошлом десятилетии, получило продолжение в эфире шоу «Малахов». В центре сюжета — Надежда Фратти, обвиняемая в организации продажи более тысячи детей за границу. Одной из вывезенных зарубеж девочек стала Елена Ригони. Спустя 20 лет она вернулась в Россию, чтобы найти свою семью и восстановить утраченные связи. Подробности — в материале «Радио 1».

Дело усыновительницы Надежды Фратти


В 2000-х годах Надежду Фратти обвинили в незаконной продаже за границу около 1260 детей. Женщина путешествовала по удалённым регионам России, забирая новорожденных детей из неблагополучных семей. Установлено, что более 1200 малышей таким образом оказались в Италии, но найти их сегодня практически невозможно. Елена Ригони, проживающая в Италии, долго искала своих родственников и специально прилетела в Москву на шоу к Андрею Малахову, когда узнала о его журналистском расследовании.

Елена Ригони: как сложилась ее жизнь


Маленькую Елену удочерили в 1996 году. Она не помнит, как именно оказалась в детском доме, когда к ней приехали приемные родители. Как стало известно, девочка сначала сильно удивляла их: она не умела есть мороженое и никогда не видела телевизора. Первые месяцы она спала рядом с приемной матерью Санджорджи Адель Джовани и устраивала истерики, когда та пыталась выйти из комнаты.

В программе «Малахов» выяснилось, что в родном Волгограде никто не знал об исчезновении девочки. Мать в это время страдала от алкогольной зависимости, а дядя был в армии. Позже выяснилось, что у Ригони есть еще трое братьев и две сестры. Один из братьев пропал без вести, а две сестры скончались. Мать ушла из жизни в 2003 году.

Братья Елена Ригони Алеандро и Андрео (Фото: кадр из программы «Малахов»)


Встреча с родными братьями


Елена Ригони узнала, что ее родные братья из Волгограда жили в соседнем городе. Оказалось, что в детстве их разлучили вопреки закону и передали разным семьям. Так, кровные братья и сестра оказались в Италии. Редакция программы смогла разыскать родных Елены. По иностранным документам они носят имена Алеандро и Андрео. Вскоре после установления контакта с родственниками Елена отправилась в Италию. Братья встретили сестру с радостью, однако ехать в Россию отказались.

«Я знал, что нас усыновили из России, но я ничего не помню», — заявил Андрео.

Эксперты студии уверены, что такая реакция возможна из-за неприятных воспоминаний, связанных с детством. В эфире программы прозвучало мнение, что братья через время найдут в себе силы и смогут воссоединиться с сестрой, которая не прекращала их поиски на протяжении 20-ти лет.
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Как сейчас живет Надежда Фратти и ее сообщницы


Усыновительница Надежда Фратти (Фото: кадр из программы «Малахов»)

В 2000-е годы по делу Фратти прошло несколько судебных процессов, и она неоднократно обжаловала приговоры. В итоге суду удалось доказать лишь факт дачи взяток чиновницам, ответственным за организацию усыновления, что выразилось в поездках в Италию. За это ей был назначен условный срок на 4 года, но наказание не пришлось отбывать из-за истечения срока давности преступления. В настоящее время она продолжает жить в Перми.

Первая соучастница Фратти – специалист областного комитета по образованию Валентина Герусова. Она утверждала, что не получала никаких денег от Фратти. Стоит отметить, что ей был назначен самый серьезный условный срок — семь лет условно.

«Я бы ей башку оторвала за то, что благое дело превратила в наживу», — заявляла Герусова.

Вторая соучастница – Нина Курносова. Она была фактически правой рукой Надежды.

Еще одна фигурантка дела – бывший главврач Михайловского дома ребенка Нина Текучева. По информации журналистов, она по-прежнему работает с детьми и руководит детским домом для детей с психическими отклонениями.

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