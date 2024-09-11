Результаты рейдов: было выявлено 17 нарушений на сумму штрафов до 4 миллионов рублей

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
11 протоколов о работе без патента — штраф до 7 тысяч рублей; 7 протоколов о несоблюдении ограничений на определённые виды деятельности — штраф для физических лиц до 5 тысяч рублей, для юридических — до 1 миллиона рублей; 5 протоколов о несоблюдении условий и порядка пребывания на территории РФ — штраф до 7 тысяч рублей; 1 протокол за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или лицензии — штраф до 2 тысяч рублей; Четырём владельцам торговых точек грозит штраф в размере до 4 миллионов рублей согласно части 4 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.