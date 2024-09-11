Результаты рейдов: было выявлено 17 нарушений на сумму штрафов до 4 миллионов рублей

«Всё чаще жители отдают предпочтение электронным документам. Например, цифровой паспорт льготника скачали уже свыше 400 тысяч жителей Подмосковья. Чаще всего им пользуются многодетные семьи, которые могут бесплатно посещать музеи, показав его на своем смартфоне», — сообщила первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.