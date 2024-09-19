Регоператор Чеховского кластера за лето отправил на переработку 1,5 тонны «Добрых крышечек»

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Волонтёры городского округа Чехов и соседних городов за лето собрали свыше 1,5 тонн пластиковых крышек. Региональный оператор Чеховского кластера помог в транспортировке вторсырья к перерабатывающему предприятию, сообщили в пресс-службе Минчистоты Московской области.
Суммарная масса собранного материала превысила 6,5 кубометров. Полученные средства направят на покупку инвалидных кресел и вертикализаторов для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья».
Как отметили в ведомстве, в регионе обслуживания Чеховского кластера открыто более 20 пунктов для сбора крышечек. Адреса приёмных пунктов на территории Чехова можно найти на сайте компании.
Читайте также:
Владислав Мурашов обсудил преимущества электронного голосования на портале ГИС ЖКХ
В Московской области будет внедрена система оценки и ранжирования управляющих компаний
В Подмосковье на зиму закупили 76 тыс. тонн противогололёдных материалов
«Раздельный сбор и правильная утилизация пластика – это первый и важный шаг в направлении улучшения экологии. Пластик в результате акции получит вторую жизнь, а Подмосковья станет немного чище», – сказал гендиректор «МСК-НТ» Вадим Бамбозов.
Как отметили в ведомстве, в регионе обслуживания Чеховского кластера открыто более 20 пунктов для сбора крышечек. Адреса приёмных пунктов на территории Чехова можно найти на сайте компании.
Читайте также:
Владислав Мурашов обсудил преимущества электронного голосования на портале ГИС ЖКХ
В Московской области будет внедрена система оценки и ранжирования управляющих компаний
В Подмосковье на зиму закупили 76 тыс. тонн противогололёдных материалов
Лора Луганская