Минэкологии Подмосковья: Фирсов объяснил, почему проснулись снежные блохи

Фото: пресс-служба Минэкологии Московской области
Жители Подмосковья начали замечать скопления мелких насекомых на талом снегу. О так называемых снежных блохах сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Научное название снежных блох – глетчерная блоха. Они образуют большие скопления на снегу в весеннее время, когда температура воздуха начинает повышаться. При этом, они активны только до тех пор, пока столбик термометра не превышает 12 градусов, рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
Снежные блохи не достигают в длину двух миллиметров, рассмотреть их более детально можно только под лупой. При этом их невозможно не заметить, поскольку в одной группе блох может одновременно находиться несколько тысяч особей.
Учёные утверждают, что снежные блохи не представляют опасности для человека, животных и растений, поскольку не относятся к классу кровососущих насекомых. Они питаются исключительно растительными остатками.
В летнее время снежные блохи прячутся от жары в почве, а при сильных морозах зарываются в сугробах. В период оттепели они выбираются наружу, чтобы размножиться, отложить яйца и поесть.
Фирсов призвал жителей Подмосковья не переживать из-за появления снежных блох, поскольку они никак не указывают на экологические проблемы региона и сами не могут нанести вред природе или людям.
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Снежные блохи не достигают в длину двух миллиметров, рассмотреть их более детально можно только под лупой. При этом их невозможно не заметить, поскольку в одной группе блох может одновременно находиться несколько тысяч особей.
В летнее время снежные блохи прячутся от жары в почве, а при сильных морозах зарываются в сугробах. В период оттепели они выбираются наружу, чтобы размножиться, отложить яйца и поесть.
Фирсов призвал жителей Подмосковья не переживать из-за появления снежных блох, поскольку они никак не указывают на экологические проблемы региона и сами не могут нанести вред природе или людям.
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Анастасия Чинкова