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На подмосковной акции «День в лесу» обеспечат вывоз отходов

12 сентября 2024, 22:38
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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Региональный оператор Ногинского кластера обеспечит контейнеры, а также вывоз отходов во время экологической акции по высадке деревьев в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Там напомнили, что 13 сентября в регионе стартует акция «День в лесу. Сохраним лес вместе». Главная площадка будет располагаться на территории Кучинского лесопарка.
«Участникам предоставят посадочный материал и инвентарь на месте. Каждый сможет внести свой вклад в экологическое будущее Подмосковья, посадив дерево или кустарник. После мероприятия региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Ногинского кластера организует установку контейнеров и вывоз отходов», – говорится в сообщении.


Экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» продлится в Подмосковье до 29 сентября. Её проведут на 20 лесных и на более чем 370 муниципальных площадках.

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13 сентября пройдёт акция «День в лесу. Сохраним лес вместе»
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#минчистоты
#подмосковье
#московская область
В Московской области оцифрованы все меры поддержки многодетным
12 сентября 2024, 22:09

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин поделился с представителями регионов России опытом Московской области по цифровизации поддержки многодетным семьям и внедрению цифрового удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Министр выступил на крупнейшем мероприятии в сфере охраны труда, занятости, реабилитации и профилактики профессиональных заболеваний – Всероссийской неделе охраны труда. Она проходит в стране с 10 по 13 сентября.
«В нашем регионе 1,2 млн семей, воспитывающих 1,7 млн детей. 20% – это дети из многодетных семей. Для многодетных у нас разработано более 15 мер поддержки, и все они оцифрованы, а многие из них назначаются проактивно. Для удобства семей мы запустили чат-бот, с помощью которого можно легко узнать информацию о льготах. Особенно популярно у семей электронное удостоверение», – сообщил Кирюхин.
В ведомстве уточнили, что в рамках программы Всероссийской недели охраны труда наградили победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Специалист комплексного центра «Егорьевский» Татьяна Бурова заняла третье место в номинации «Лучшая практика предоставления социальных услуг в сельской, труднодоступной и отдалённой местностях».

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

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Истринские лицеисты собрали для переработки более 500 кг картона
12 сентября 2024, 19:57

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Учащиеся Технолицея в Истре отправили на переработку 530 кг картона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Вся картонная упаковка от техники и мебели, завезённой к новому учебному году в Технолицей им. В. И. Долгих в Павловской Слободе, была собрана и отправлена на переработку. Суммарный объём вторсырья составил 530 кг. В перевозке помогла подмосковная компания «Экорегионсервис». Все вырученные средства от сдачи картона отправят на благотворительность», – говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что сортировать отходы для школьников уже давно стало привычным делом. В каждом кабинете стоит брендированный контейнер для сбора макулатуры. Компания-заготовитель вывозит накопленное сырьё. За прошлый учебный год из Технолицея вывезли около 1,2 тыс. кг макулатуры.

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Парк «Гучково» в Дедовске принял посетителей после масштабного благоустройства
12 сентября 2024, 19:47

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В Дедовске после работ по благоустройству открыли парк «Гучково». Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.
«Парк расположен в районе улицы Гагарина. На его территории появились новые спортивные и детские площадки, скейтпарк, зоны отдыха, площадка для собак, а также новые скамейки и урны. Проведены работы по очистке и благоустройству пруда, – отметили в пресс-службе ведомства.
В 2022 году проект благоустройства занял призовое место на IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В сентябре 2023-го начались работы по реконструкции. Их проводили по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

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#московская область
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В Подмосковье при содействии ОМОН Росгвардии вскрыта нарколаборатория
12 сентября 2024, 19:24

Фото: пресс-служба Минблаго МО

Сотрудники ОМОН «Пересвет» подмосковного главка Росгвардии совместно с полицией пресекли деятельность нарколаборатории, организованной 27-летним жителем Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по региону.
Установлено, что 27-летний житель столицы организовал нарколабораторию по производству N-метилэфедрона в арендованном складском помещении. Готовое запрещенное вещество он разложил в тайники на территории Сергиево-Посадского городского округа.

Во время операции был задержан 31-летний мужчина из Нижнего Новгорода, который пытался забрать одну из закладок с наркотиками. В ходе обыска в лесополосе было найдено 18 свертков с порошком. В общей сложности изъято 34 свертка весом около 33 килограммов, включая 19 килограммов N-метилэфедрона, а также оборудование и прекурсоры для его производства.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

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Стало известно, где в России строят самые большие квартиры
KEY CAPITAL: Самые большие квартиры строят в Чечне
12 сентября 2024, 19:23

Фото: iStock/Artaxerxes Longhand

Согласно статистике компании KEY CAPITAL, самые большие по площади квартиры строят в Чечне.
Следом в данном рейтинге идут Кабардино-Балкария и Северная Осетия.

А вот самые маленькие по площади квартиры строят в Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Архангельской области.

«В столичных и крупных регионах, характеризующихся большим населением и высоким экономическим ростом, квартиры меньшего размера. Но большая площадь еще автоматически не означает функциональность, равно как небольшие размеры квартиры не предопределяют её неудобство. Важна продуманность планировок, гибкость возможных планировочных решений», — прокомментировала в беседе с Газета.ру генеральный директор компании Ольга Гусева.

Ранее заместитель директора по маркетингу и продажам резиденции «Дипломат» в Ялте Ирина Романова заявила, что спрос на элитное жильё на Южном берегу Крыма вырос.

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#недвижимость
#россия
#чечня
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Элитное жильё в Крыму стало популярнее
12 сентября 2024, 19:15

Фото: iStock/Butterfly2023

Заместитель директора по маркетингу и продажам резиденции «Дипломат» в Ялте Ирина Романова заявила, что спрос на элитное жильё на Южном берегу Крыма вырос.
Так, рост в этом году составил 40% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года.

«Многие считают, что сейчас у них последний шанс купить перед подорожанием, причем это касается не только новостроек на этапе строительства. Все ожидают, что после нормализации политической ситуации цены резко вырастут на все», — объяснила ситуацию в беседе с Газета.ру Романова.

Специалист добавила, что повысился интерес граждан к недвижимости большой площади в регионе.

Ранее специалисты зафиксировали рост спроса в Москве на такой вид недвижимости, как ситихаусы.

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#недвижимость
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Капремонт теплосетей в посёлке Гарь-Покровское завершат до конца сентября
12 сентября 2024, 18:47

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В посёлке Гарь-Покровское территориального управления Часцовское завершается капремонт теплосетей. Капремонт стартовал в конце мая.
Летом подрядчики заменили более 6 км подземных и воздушных коммуникаций, установили новые тепловые камеры и лотки. Оставшиеся работы, в том числе благоустройство, завершат до конца сентября, сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
«Заменено более 6 км труб, по которым в жилые дома поступают горячая вода и тепло. Идут гидравлические испытания последних участков обновлённой сети. С понедельника рабочие приступят к благоустройству. Выполнить его планируют до конца сентября. Там, где проводились земляные работы, будет восстановлено покрытие, обустроены парковки, тротуары, бордюры и газоны. Проконтролируем, чтобы всё было сделано качественно», – заверил Иванов.
По обновлённым сетям тепло и горячая вода будут поступать во все 10 многоквартирных домов посёлка, а также в детсад.

Работы выполняются в рамках программы губернатора Московской области «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Цель программы – обеспечить стабильный отопительный сезон без сбоев и аварий.

В региональную программу 2024 года по Одинцовскому городскому округу включено 14 объектов. Это 12 участков сетей, действующая котельная и котельная, которую строят в посёлке «Санаторий Поречье».

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#подмосковье
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Россияне назвали самые престижные профессии
ВЦИОМ: россияне считают IT-специалистов и врачей самыми престижными профессиями
12 сентября 2024, 18:22

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Жители России считают самыми престижными профессиями врача и специалистов в сфере информационных технологий. Такие данные приводятся в исследовании ВЦИОМа.
По данным социологов, самыми престижными россияне профессиями россияне считают айтишников и врачей, за них проголосовало по 32% опрошенных.

При этом по 17% считают престижными профессии силовиков и представителей рабочих специальностей, а 11% - инженеров, еще 9% опрошенных проголосовали за юристов.

Таким образом, аналитики считают, что происходит постепенное изменение ценностей в обществе.

Также россияне уверены, что самые большие зарплаты в России получают специалисты в сфере IT, медики и силовики. При этом каждый пятый опрошенный считает, что больше всех получают политики, предприниматели и экономисты.

Ранее исследование сервиса «Авито Работа» показало, что российские родители считают предпочтительными сферами карьеры для своих детей IT, телеком, медицину и фармацевтику, юриспруденцию.

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В одинцовском посёлке Гарь-Покровское ввели в эксплуатацию новую котельную
12 сентября 2024, 18:03

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Новую блочно-модульную котельную ввели в эксплуатацию в посёлке Гарь-Покровское Одинцовского городского округа, она обеспечит горячей водой и теплом весь жилой фонд посёлка — десять многоквартирных домов, в которых живут около тысячи человек, а также местный детсад, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Новая котельная оснащена современной системой водоподготовки, в ней установлены три котла отечественного производства суммарной мощностью 9 гигакалорий в час. В начале сентября на объект подали газ и провели пусконаладочные работы. Оборудование надёжное, работает исправно», — отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
В администрации добавили, что котельная также будет обеспечивать отоплением и горячей водой военную часть.

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#одинцово
#котельная
#андрей иванов
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