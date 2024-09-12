На подмосковной акции «День в лесу» обеспечат вывоз отходов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Региональный оператор Ногинского кластера обеспечит контейнеры, а также вывоз отходов во время экологической акции по высадке деревьев в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Там напомнили, что 13 сентября в регионе стартует акция «День в лесу. Сохраним лес вместе». Главная площадка будет располагаться на территории Кучинского лесопарка.
Экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» продлится в Подмосковье до 29 сентября. Её проведут на 20 лесных и на более чем 370 муниципальных площадках.
Читайте также:
В Химках проведут акцию по посадке леса
Экологическая акция по сохранению леса стартует в Подмосковье на 20 площадках
13 сентября пройдёт акция «День в лесу. Сохраним лес вместе»
«Участникам предоставят посадочный материал и инвентарь на месте. Каждый сможет внести свой вклад в экологическое будущее Подмосковья, посадив дерево или кустарник. После мероприятия региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Ногинского кластера организует установку контейнеров и вывоз отходов», – говорится в сообщении.
Экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» продлится в Подмосковье до 29 сентября. Её проведут на 20 лесных и на более чем 370 муниципальных площадках.
Читайте также:
В Химках проведут акцию по посадке леса
Экологическая акция по сохранению леса стартует в Подмосковье на 20 площадках
13 сентября пройдёт акция «День в лесу. Сохраним лес вместе»
Лора Луганская