Минэкологии пресекли нарушения в сфере обращения с отходами

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области
Инспекторы экологического надзора Министерства экологии Московской области и сотрудники полиции пресекли нарушения в сфере обращения с отходами в четырёх городских округах региона. Во всех случаях нарушители были пойманы с поличным, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Незаконный приём строительных отходов и грунта был зафиксирован возле села Чулково Раменского района и недалеко от села Ромашково Одинцовского района. Полицейские задержали и передали на ответственное хранение бульдозер и экскаватор.
Во время попытки сброса отходов на открытую почву были задержаны водители самосвалов в городах Электроугли и Лыткарино, они также лишились свои автомобили.
На всех нарушителей были составлены протоколы, и им грозит административное наказание.
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Во время попытки сброса отходов на открытую почву были задержаны водители самосвалов в городах Электроугли и Лыткарино, они также лишились свои автомобили.
На всех нарушителей были составлены протоколы, и им грозит административное наказание.
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Дайана Хусинова