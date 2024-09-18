Минэкологии приглашает поучаствовать в конкурсе «ЭКОПОДМОСКОВЬЕ.РФ»

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области
Приём заявок на конкурс «ЭКОПОДМОСКОВЬЕ.РФ» открыт. Конкурс организован Общественной палатой Московской области, Московским областным отделением Российского экологического общества, Комитетом по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы, а также ведущими организациями в области природопользования и экологии региона, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
«Конкурс направлен на экологическое просвещение молодежи, формирование уважительного отношения к природе Московской области, а также на продвижение современных методов переработки и утилизации отходов. Важно также представить новые идеи по сохранению лесов, почвы и водных ресурсов региона. Особая номинация конкурса посвящена теме семьи, подчеркивая ее значимость в воспитании экологически осознанных граждан. Министерство экологии всегда готово поддержать такие важные инициативы», — рассказал исполняющий обязанности министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида.
Конкурс открыт для всех желающих в возрасте от 4 до 18 лет, проживающих в Московской области. Работы будут оцениваться по трём возрастным категориям: младшая — от 4 до 7 лет, средняя — от 8 до 13 лет и старшая — от 14 до 18 лет.
Конкурс будет проходить в два этапа:
- С 15 сентября по 1 декабря 2024 года — приём заявок и работ на электронную почту konkurs@opmoeco.ru;
- С 1 по 10 декабря 2024 года — оценка работ.
Результаты конкурса будет оценивать компетентное жюри, состоящее из представителей организаторов и специалистов в сфере образования, молодёжной политики, экологии и использования природных ресурсов. Победители получат награды и призы от спонсоров конкурса, а все участники и их наставники будут отмечены электронными благодарностями на основе предоставленных заявок.
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Дайана Хусинова