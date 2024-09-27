Три нарушителя задержаны в Мытищах за незаконную перевозку строительного мусора

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области
Сотрудники экологического надзора Министерства экологии Московской области приняли решение о наказании за незаконную перевозку строительных отходов и грунта в городском округе Мытищи, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Читайте также:
В подмосковных дворах с начала сентября выявили 437 вандальных надписей
Фотоловушки сняли нарушителей противопожарного режима в лесах Подмосковья
В лесах Подмосковья за выходные выявили более 30 нарушений пожарной безопасности
Дайана Хусинова