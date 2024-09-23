В лесах Подмосковья за выходные выявили более 30 нарушений пожарной безопасности

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Лесная охрана Комитета лесного хозяйства Московской области с 20 по 22 сентября вместе с сотрудниками полиции и МЧС 405 раз выходила в рейды. Контролировали соблюдение лесного законодательства, сообщили в пресс-службе подмосковного Комлесхоза.
«В основном рейды проводили на лесных участках возле населённых пунктов, садовых товариществ и там, где любят отдыхать местные жители и гости региона. Патрулировали также места произрастания лесных культур, подверженных пожарам в случае неосторожного обращения с огнём. Всего в лесах зафиксировали 32 нарушения правил пожарной безопасности», – сказал председатель Комлесхоза Московской области Евгений Агулов.Как пояснили в ведомстве, увеличение количества патрулирований связано с тем, что до 1 октября на всей территории Подмосковья ограничили посещение лесов и на въезд в них транспортных средств.
В Комлесхозе напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы. Для физических лиц их размер составляет от 40 до 50 тыс. рублей; для должностных лиц – от 60 до 90 тыс. рублей; для юрлиц – от 600 тыс. до 1 млн рублей.
Помимо штрафов, Лесной кодекс предусматривает возмещение вреда, причинённого лесам и находящимся там природным объектам.
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