Фотоловушки сняли нарушителей противопожарного режима в лесах Подмосковья

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Фотоловушки за три дня зафиксировали на территории подмосковного лесничества «Русский лес» 12 незаконных въездов. Автомобилисты будут оштрафованы, сообщили в пресс-службе подмосковного Комлесхоза.
В период высоких классов пожарной опасности на территории лесного фонда, ограничения пребывания в лесах и въезда туда автомобилей инспекторы лесной охраны, полиция и МЧС увеличивают количество патрулирований лесных массивов. Помимо этого, нарушения на территории лесничеств фиксируют камеры-фотоловушки.
Как предупредили в ведомстве, въезжающие в лес автомобили фиксируются в любое время суток, даже глубокой ночью. Искусственный интеллект распознаёт государственный номер, на автовладельца составляется протокол, данные водителя передают в правоохранительные органы. Подобное нарушение предусматривает штраф до 50 тыс. рублей.
Если заезд автолюбителя в лес привёл к возгоранию, последует уголовная или административная ответственность. Это лишение свободы на срок до 10 лет; штраф для физлиц до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей.
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«Только за три дня, 20-21сентября, на территории одного подмосковного лесничества «Русский лес» фотоловушки зафиксировали 12 нарушений, связанных с въездом автотранспорта в леса. Автомобилистам-нарушителям вскоре придёт «письмо счастья» с требованием оплатить штраф до 50 тыс. рублей», – сказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Как предупредили в ведомстве, въезжающие в лес автомобили фиксируются в любое время суток, даже глубокой ночью. Искусственный интеллект распознаёт государственный номер, на автовладельца составляется протокол, данные водителя передают в правоохранительные органы. Подобное нарушение предусматривает штраф до 50 тыс. рублей.
Если заезд автолюбителя в лес привёл к возгоранию, последует уголовная или административная ответственность. Это лишение свободы на срок до 10 лет; штраф для физлиц до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей.
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Лора Луганская