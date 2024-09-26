В подмосковных дворах с начала сентября выявили 437 вандальных надписей

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
«Умные» автомобили выявили во дворах Подмосковья с начала сентября более 400 вандальных надписей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Все 437 случаев незаконного нанесения граффити и объявлений направлены для оперативного устранения ответственным службам. По данным ведомства, лидируют по количеству дефектов Дмитров, Мытищи, Домодедово, Подольск и Серпухов. Самый большой объём нарушений выявляется на игровых элементах детских площадок, лавочках и информационных стендах.
В министерстве напомнили, что нанесение на городские объекты надписей и рисунков без разрешения относится к проявлениям вандализма. За порчу общественного имущества предусмотрена административная и уголовная ответственность.
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«В Подмосковье каждый день работают шесть мобильных комплексов. Они по графику объезжают все городские округа и фиксируют нарушения. Например, зимой они будут выявлять места складирования снега на придомовых территориях, а информация будет направляться управляющим компаниям для принятия мер», – рассказал замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Диденко.
В министерстве напомнили, что нанесение на городские объекты надписей и рисунков без разрешения относится к проявлениям вандализма. За порчу общественного имущества предусмотрена административная и уголовная ответственность.
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Лора Луганская