Общий тираж книги Симоньян достиг 88 тысяч экземпляров

29 октября 2025, 09:16

Фото: iStock/morgan2

Общий тираж книги главного редактора RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» достиг 88 тысяч экземпляров. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу «Эксмо-АСТ».





Отмечается, что по итогам августа роман Симоньян стал главным бестселлером в сети «Читай-город» и самым продаваемым в категории художественной литературы в магазине «Библио-Глобус». В октябре антиутопия получила звание «Книга месяца». В Сети пользователи оставили более 3,5 тысяч отзывов после её прочтения.





«Роман и Симоньян номинированы на Национальную литературную премию "Слово"», — говорится в материале.