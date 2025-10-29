Общий тираж книги Симоньян достиг 88 тысяч экземпляров
Общий тираж книги главного редактора RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» достиг 88 тысяч экземпляров. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу «Эксмо-АСТ».
Отмечается, что по итогам августа роман Симоньян стал главным бестселлером в сети «Читай-город» и самым продаваемым в категории художественной литературы в магазине «Библио-Глобус». В октябре антиутопия получила звание «Книга месяца». В Сети пользователи оставили более 3,5 тысяч отзывов после её прочтения.
«Роман и Симоньян номинированы на Национальную литературную премию "Слово"», — говорится в материале.
По словам главреда RT, книга рассказывает о том, что будет с человечеством через 60 лет и каким окажется конец света. Все средства от продаж направляются на благотворительность.