Серебряные Пруды присоединились к акции «Россия – семья семей»
Школьники из Серебряных Прудов в День народного единства присоединились к Всероссийской акции «Россия – семья семей». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«В этот день мы особенно остро чувствуем, что сила России – в сплочённости, дружбе и верности общим ценностям. Одна из самых важных – забота о родной природе. Отличный пример такой осознанности и настоящей семейной командной работы показали ученики 5«Б» класса Серебряно-Прудской школы им. маршала В.И. Чуйкова и их родители. В рамках всероссийской акции они смастерили уютные и надёжные столовые для пернатых», – рассказали в пресс-службе.
В администрации призвали всех жителей муниципалитета присоединиться к акции – вместе сохранять традиции милосердия, сажать деревья, подкармливать птиц и создавать экологичное будущее.