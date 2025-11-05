Серебряные Пруды присоединились к акции «Россия – семья семей»

05 ноября 2025, 13:13

Фото: пресс-служба администрации м. о. Серебряные Пруды

Школьники из Серебряных Прудов в День народного единства присоединились к Всероссийской акции «Россия – семья семей». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.







«В этот день мы особенно остро чувствуем, что сила России – в сплочённости, дружбе и верности общим ценностям. Одна из самых важных – забота о родной природе. Отличный пример такой осознанности и настоящей семейной командной работы показали ученики 5«Б» класса Серебряно-Прудской школы им. маршала В.И. Чуйкова и их родители. В рамках всероссийской акции они смастерили уютные и надёжные столовые для пернатых», – рассказали в пресс-службе.