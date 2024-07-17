Минэнерго: электроснабжение потребителей на юге восстановлено

Фото: istockphoto/TebNad
Электроснабжение потребителей на Юге России восстановлено. Об этом сообщило Минэнерго РФ.
Ранее во вторник Министерство энергетики РФ проинформировало о том, что в энергосистеме юга России были введены ограничения на потребление электроэнергии в размере 1,5 ГВт из-за сбоя в работе оборудования Ростовской АЭС.
Однако Министерство энергетики продолжает в оперативном порядке отслеживать ситуацию с энергоснабжением регионов, в которых наблюдаются аномально высокие температуры.
Ростовская АЭС является крупнейшим предприятием энергетики на Юге России. Это самая южная из российских АЭС. Станция обеспечивает около 75% производства электроэнергии в Ростовской области. Она расположена в 16 км от города Волгодонска Ростовской области на берегу Цимлянского водохранилища.
Читайте также:
На Ростовской АЭС произошёл сбой в работе одного из энергоблоков
«Росэнергоатом»: Отключенный энергоблок на Ростовской АЭС подключили к сети
Миллионы жителей юга России остались без света из-за сбоя на АЭС: что произошло
«Электроснабжение потребителей на Юге России восстановлено» — отмечается в сообщении.
Однако Министерство энергетики продолжает в оперативном порядке отслеживать ситуацию с энергоснабжением регионов, в которых наблюдаются аномально высокие температуры.
Ростовская АЭС является крупнейшим предприятием энергетики на Юге России. Это самая южная из российских АЭС. Станция обеспечивает около 75% производства электроэнергии в Ростовской области. Она расположена в 16 км от города Волгодонска Ростовской области на берегу Цимлянского водохранилища.
Читайте также:
На Ростовской АЭС произошёл сбой в работе одного из энергоблоков
«Росэнергоатом»: Отключенный энергоблок на Ростовской АЭС подключили к сети
Миллионы жителей юга России остались без света из-за сбоя на АЭС: что произошло
Дарья Осипова