На Ростовской АЭС произошёл сбой в работе одного из энергоблоков

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На Ростовской атомной электростанции из-за автоматического срабатывания защиты был остановлен один из энергоблоков, сообщили в РИА Новости.
В «Росатоме» сообщили, что один из энергоблоков Ростовской АЭС был автоматически отключен от сети из-за проблем с турбогенератором. Причины неполадок выясняются. Радиационный фон в норме.
Ранее во вторник Министерство энергетики РФ проинформировало о том, что в энергосистеме юга России были введены ограничения на потребление электроэнергии в размере 1,5 ГВт из-за сбоя в работе оборудования Ростовской АЭС.
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«Энергоблок был отключен автоматически из-за проблем с турбогенератором. Причины произошедшего устанавливаются. Радиационный фон в норме», — заявили в пресс-службе госкорпорации.
Ранее во вторник Министерство энергетики РФ проинформировало о том, что в энергосистеме юга России были введены ограничения на потребление электроэнергии в размере 1,5 ГВт из-за сбоя в работе оборудования Ростовской АЭС.
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Мира Полтева