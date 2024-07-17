Миллионы жителей юга России остались без света из-за сбоя на АЭС: что произошло

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Несколько миллионов южан остались без света. Причиной стал сбой в работе генерирующего оборудования на Ростовской атомной электростанции, которая питает весь Южный федеральный округ.
В материале «Радио 1» расскажем, что известно о происшествии и что происходит в регионах, где отключили свет.
В компании «Росэнергоатом» сообщили, что один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился под действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе. В ведомстве заверили, что радиационный фон находится в норме.
В пресс-службе Ростовской АЭС проинформировали, что в безопасной эксплуатации станции после отключения энергоблока № 1 не было нарушений. Там добавили, что энергоблок отключили из-за срабатывания защиты генератора, система автоматики сработала в штатном порядке.
Второй и четвертый энергоблоки Ростовской АЭС работают штатно после отключения одного из ее энергоблоков, заявили ТАСС в «Росэнергоатоме».
Энергоблок № 3 находится на плановом ремонте с 22 июня 2024 года. Так, сейчас на Ростовской АЭС функционирует только половина энергоблоков — 2 из 4-х.
Отметим, что Ростовская АЭС — крупнейшее предприятие энергетики на юге страны. Станция обеспечивает порядка 75% производства электроэнергии в Ростовской области. В состав станции входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов, которые расположены на территории девяти республик, а также Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей с населением общей численностью более 26 миллионов человек.
В «Росатоме» конкретных сроков окончания работ не назвали, устранение неполадок продолжается.
По последнем данным Минэнерго РФ, в результате работы энергетиков объем поставки электроэнергии Юга уже восстановлен на 500 МВт.
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Сбой в работе Ростовской АЭС 16 июляПримерно в 16:30 по московскому времени в Минэнерго сообщили, что в энергосистеме юга РФ введены ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. Восстановительные работы контролируются до полного восстановления электроснабжения, отметили в ведомстве.
В компании «Росэнергоатом» сообщили, что один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился под действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе. В ведомстве заверили, что радиационный фон находится в норме.
В пресс-службе Ростовской АЭС проинформировали, что в безопасной эксплуатации станции после отключения энергоблока № 1 не было нарушений. Там добавили, что энергоблок отключили из-за срабатывания защиты генератора, система автоматики сработала в штатном порядке.
Второй и четвертый энергоблоки Ростовской АЭС работают штатно после отключения одного из ее энергоблоков, заявили ТАСС в «Росэнергоатоме».
Энергоблок № 3 находится на плановом ремонте с 22 июня 2024 года. Так, сейчас на Ростовской АЭС функционирует только половина энергоблоков — 2 из 4-х.
Отметим, что Ростовская АЭС — крупнейшее предприятие энергетики на юге страны. Станция обеспечивает порядка 75% производства электроэнергии в Ростовской области. В состав станции входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов, которые расположены на территории девяти республик, а также Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей с населением общей численностью более 26 миллионов человек.
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В каких регионах нет света
- Краснодарский край. «Россети Кубань» проинформировали о временном ограничении электроснабжения части населения Краснодара и пригорода. Согласно информации властей, они коснулись порядка 40% энергосистемы города. Из-за проблем со светом в городе оказались нефункциональны около 150 светофоров, большую часть из них уже вернули в рабочее состояние. Локальные ограничения подачи электричества затронули и город Сочи.
- Ростовская область. В Ростове-на-Дону в зоне временного отключения электроэнергии оказались Центр, Западный жилой массив и микрорайон Александровка. К 20:30 в западной части областного центра приступили к подключению абонентов, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко. Трудности со снабжением электричества наблюдаются и в Таганроге. Там он был восстановлен в большинстве районов, но в ряде других по-прежнему работают энергетики, рассказал глава администрации города Андрей Фатеев.
- Ставропольский край. В регионе на время ограничили потребление на 140 МВт, свет отключили «в нескольких территориях», заявил губернатор Владимир Владимиров. Частично без электроэнергии оказались жители Пятигорска, поселков Свободы, Горячеводский, Энергетик и села Винсады.
- Крым и Севастополь. В Севастополе из-за аномально высоких температур введен график временных отключений электропитания с целью «ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Крыма», сообщили власти.
- Кабардино-Балкария. Частичные временные отключения электричества произошли в столице региона — Нальчике, а также некоторых населенных пунктах Зольского, Баксанского, Лескенского, Майского, Чегемского и Прохладненского районов, сообщил глава республики Казбек Коков.
- Дагестан. Графики частичного ограничения потребления на время введены в Дербенте, Кизилюрте Хасавюрте, и нескольких районах, сообщило минэнерго республики.
- Карачаево-Черкесия. Глава республики Рашид Темрезов сообщил в Телеграм-канале, что проблемы с электричеством затронули регион, не назвав конкретные районы.
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В «Росатоме» конкретных сроков окончания работ не назвали, устранение неполадок продолжается.
По последнем данным Минэнерго РФ, в результате работы энергетиков объем поставки электроэнергии Юга уже восстановлен на 500 МВт.
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Алина Юрчак