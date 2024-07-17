«Росэнергоатом»: Отключенный энергоблок на Ростовской АЭС подключили к сети

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Энергоблок №1 Ростовской АЭС, ранее отключенный автоматикой, подключен к сети. Об этом проинформировал «Росэнергоатом».
По данным энергетической компании, энергоблок к утру 17 июля несет полную нагрузку в 1000 мегаватт.
16 июля сообщалось о временных графиках ограничения энергопотребления на юге РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Согласно информации пресс-службы станции, энергоблок №1 отключили из-за срабатывания защиты генератора, остальные работают в штатном режиме. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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