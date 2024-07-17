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«Росэнергоатом»: Отключенный энергоблок на Ростовской АЭС подключили к сети

17 июля 2024, 05:59
Фото: istock / LYagovy

Фото: istock / LYagovy

Энергоблок №1 Ростовской АЭС, ранее отключенный автоматикой, подключен к сети. Об этом проинформировал «Росэнергоатом».


По данным энергетической компании, энергоблок к утру 17 июля несет полную нагрузку в 1000 мегаватт.

16 июля сообщалось о временных графиках ограничения энергопотребления на юге РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Согласно информации пресс-службы станции, энергоблок №1 отключили из-за срабатывания защиты генератора, остальные работают в штатном режиме. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
Стали известны сроки экспертизы ДНК жертв авиакатастрофы в Подмосковье
Экспертиза ДНК погибших при крушении SSJ в Подмосковье займет месяц
17 июля 2024, 04:37

Фото: istock / porpeller

Экспертиза ДНК жертв авиакатастрофы в подмосковной Коломне может занять месяц. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы.
Как утверждает собеседник издания, чтобы точно установить принадлежность останков тел, у родственников пилотов эксперты возьмут анализы для проведения ДНК-экспертизы.

«Результаты ДНК-экспертиз по анализам родственников и погибших будут готовы в течение месяца», — сказал источник.
12 июля в оперативные службы поступили сведенья о крушении лайнера SSJ-100 в районе Коломны. Погибли три члена экипажа, на борту разбившегося самолёта не было пассажиров.

По факту крушения самолёта Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

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#уголовное ук
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#крушение
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МВД объявило в розыск первого замначальника штаба сухопутных войск ВСУ
МВД: В РФ объявили в розыск замначальника сухопутных войск ВСУ Федорова
17 июля 2024, 03:06

Фото: istock / ???? ??????

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск первого замначальника штаба сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-майора Игоря Федорова. Соответствующие сведенья появились в базе данных ведомства.
«Игорь Васильевич Федоров, 08.06.1954. Разыскивается по статье УК», — следует из базы розыска МВД России.
Статья, по которой Федоров разыскивается, не указана.

Ранее стало известно, что латвийского бывшего депутата Европарламента объявили в международный розыск за поддержку российской военной операции на Украине. Отмечается, что что в конце июня отдел международного сотрудничества Генпрокуратуры прибалтийской республики выдал европейский ордер на арест политика. По сведеньям источника, экс-парламентарий сейчас проживаетна территории России.

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#ук
#рф
#всу
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Грязный скандал вокруг популярного коуча за детскую порнографию: Судимость Шишкина
Известный коуч Шишкин оказался судимым за детскую порнографию и проституцию
17 июля 2024, 02:56

Фото: istock / Alberto Marrupe Gutierrez

В сети разгорелся скандал, в центре которого оказался психолог Валентин Шишкин, дважды побывавшего на интервью у Юлии Меньшовой. Учителя «кинетики» Валентина Шишкина заподозрили в том, что он — бывший осужденный за детское порно. Вероятно, коуч сменил фамилию и начал зарабатывать на своей «методике успеха».
Валентин Шишкин — крайне раскрученный эксперт в области кинетики. Блогер позиционирует себя как автор уникальной методики видеоанализа личности и специалист по невербальным коммуникациям. Коуч регулярно выступает на федеральных телеканалах и возглавляет Онлайн-Школу Кинетического имиджа.

Личным расследованием занялся блогер Александр Чаров. Кроме его видео на Youtube-канале, официальных подтверждений нет. Однако после шумихи ряд очень известных блогеров удалили видео с Шишкиным со своих каналов.

Как заявляет Чаров, Шишкин ранее был судим и отбывал срок по делу о детской порнографии и проституции. Также есть сведения, что он под фамилией Рогачев был связан с модельным агентством «Элита-мода», которое, как писали «Известия», занималось производством и торговлей детских порнографических материалов.

Как выяснилось, это агентство было только прикрытием для совершения преступлений. Его учредитель Дмитрий Петраковский предлагал своих учениц — девочек от 7 до 14 лет — богатым клиентам. В 2004 году Петраковский был задержан с поличным при попытке продать оперативникам, переодетым в клиентов, нескольких несовершеннолетних девочек за 2 тысячи долларов. За преступление Петраковский получил 5,5 лет тюрьмы, а его подельники Валентин Рогачев (он же Шишкин) и Роман Богомольский — 4 и 3 года соответственно.

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#блогер
#youtube
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#педофилия
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Совратили девочек и поселили нелегалов: Детский лагерь в Анапе превратили в ночлежку
В закрытом лагере Анапы, куда проник педофил, 200 человек жили незаконно
17 июля 2024, 02:23

KatarzynaBialasiewicz

Практически 200 человек незаконно проживали в закрытом из-за нарушений эксплуатации детском лагере «Счастливое детство» в Анапе, где ранее над двумя девочками надругался педофил. Об этом проинформировали в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.
В этом лагере произошло задержание 49-летнего педофила, которого признали виновным в преступлениях против двух несовершеннолетних. За преступление мужчина получил семилетний срок в колонии строгого режима.

На следующий день приставы явились в этот лагерь. Вместо закрытых помещений и тишины они узрели на территории «Счастливого детства» серьезное количество посторонних людей.

«Как выяснилось, предприимчивый владелец, чтобы не терять хоть минимальную выручку, заключил договор с ООО «ГСП-7» и предоставлял помещения для ночевок его сотрудников. Таким образом, почти 200 человек проживали на пожароопасном объекте, ежедневно подвергаясь риску», — сказано в сообщении.
В отношении владельца детского учреждения составили административный протокол и назначен штраф, но людей он так и не выселил.

Позже судебные приставы Анапского городского отдела освободили «Счастливое детство» от посторонних 187 человек и опечатали все входные группы.

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#лагерь
#педофилия
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Миллионы жителей юга России остались без света из-за сбоя на АЭС: что произошло
Жителям юга РФ ограничили электроснабжение из-за сбоя на Ростовской АЭС: детали
17 июля 2024, 01:20

Фото: istock / alejomiranda

Несколько миллионов южан остались без света. Причиной стал сбой в работе генерирующего оборудования на Ростовской атомной электростанции, которая питает весь Южный федеральный округ.
В материале «Радио 1» расскажем, что известно о происшествии и что происходит в регионах, где отключили свет.

Сбой в работе Ростовской АЭС 16 июля

Примерно в 16:30 по московскому времени в Минэнерго сообщили, что в энергосистеме юга РФ введены ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. Восстановительные работы контролируются до полного восстановления электроснабжения, отметили в ведомстве.

В компании «Росэнергоатом» сообщили, что один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился под действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе. В ведомстве заверили, что радиационный фон находится в норме.

В пресс-службе Ростовской АЭС проинформировали, что в безопасной эксплуатации станции после отключения энергоблока № 1 не было нарушений. Там добавили, что энергоблок отключили из-за срабатывания защиты генератора, система автоматики сработала в штатном порядке.

Второй и четвертый энергоблоки Ростовской АЭС работают штатно после отключения одного из ее энергоблоков, заявили ТАСС в «Росэнергоатоме».

Энергоблок № 3 находится на плановом ремонте с 22 июня 2024 года. Так, сейчас на Ростовской АЭС функционирует только половина энергоблоков — 2 из 4-х.

Отметим, что Ростовская АЭС — крупнейшее предприятие энергетики на юге страны. Станция обеспечивает порядка 75% производства электроэнергии в Ростовской области. В состав станции входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов, которые расположены на территории девяти республик, а также Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей с населением общей численностью более 26 миллионов человек.
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Причиной большого пожара в Крыму стала искра от нарезки металла

В каких регионах нет света

  • Краснодарский край. «Россети Кубань» проинформировали о временном ограничении электроснабжения части населения Краснодара и пригорода. Согласно информации властей, они коснулись порядка 40% энергосистемы города. Из-за проблем со светом в городе оказались нефункциональны около 150 светофоров, большую часть из них уже вернули в рабочее состояние. Локальные ограничения подачи электричества затронули и город Сочи.
  • Ростовская область. В Ростове-на-Дону в зоне временного отключения электроэнергии оказались Центр, Западный жилой массив и микрорайон Александровка. К 20:30 в западной части областного центра приступили к подключению абонентов, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко. Трудности со снабжением электричества наблюдаются и в Таганроге. Там он был восстановлен в большинстве районов, но в ряде других по-прежнему работают энергетики, рассказал глава администрации города Андрей Фатеев.
  • Ставропольский край. В регионе на время ограничили потребление на 140 МВт, свет отключили «в нескольких территориях», заявил губернатор Владимир Владимиров. Частично без электроэнергии оказались жители Пятигорска, поселков Свободы, Горячеводский, Энергетик и села Винсады.
  • Крым и Севастополь. В Севастополе из-за аномально высоких температур введен график временных отключений электропитания с целью «ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Крыма», сообщили власти.
  • Кабардино-Балкария. Частичные временные отключения электричества произошли в столице региона — Нальчике, а также некоторых населенных пунктах Зольского, Баксанского, Лескенского, Майского, Чегемского и Прохладненского районов, сообщил глава республики Казбек Коков.
  • Дагестан. Графики частичного ограничения потребления на время введены в Дербенте, Кизилюрте Хасавюрте, и нескольких районах, сообщило минэнерго республики.
  • Карачаево-Черкесия. Глава республики Рашид Темрезов сообщил в Телеграм-канале, что проблемы с электричеством затронули регион, не назвав конкретные районы.
Сильный хлопок в небе напугал жителей Краснодара
Сильный хлопок в небе напугал жителей Краснодара
В «Росатоме» конкретных сроков окончания работ не назвали, устранение неполадок продолжается.

По последнем данным Минэнерго РФ, в результате работы энергетиков объем поставки электроэнергии Юга уже восстановлен на 500 МВт.

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#рф
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Графики отключения электроэнергии ввели в районах Крыма
«Крымэнерго» вводит веерные отключения в регионе из-за аномальной жары
17 июля 2024, 01:11

Фото: istock / TebNad

В Крыму ввели веерные отключения электричества из-за аномально высоких температур. Об этом информирует «Крымэнерго» в Телеграм-канале.
«В связи с аномальным температурным режимом в Крыму для сохранения целостности энергосистемы введены веерные отключения электроэнергии», – сказано в сообщении.
В компании предупредили, что в ряде городов и сёл возможны кратковременные сбои в поставках электроэнергии. Россиян, проживающих на полуострове, призвали экономить электричество и не использовать электроприборы без особой необходимости.

До этого «Крымэнерго» предупредила о временных отключениях в Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии, Судаке и 30 крупных поселках для минимизации перегрузки оборудования. В Севастополе «Севастопольэнерго» сообщила об отключениях в связи с перегрузками.

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#компании
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#электричество
#электроэнергия
#крым
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Названа предварительная причина крушения Superjet-100 в Подмосковье
«Известия»: Superjet-100 потерпел крушение из-за неправильной установки датчиков
16 июля 2024, 23:50

Фото: istock / Alexey Kartsev

Самолет Sukhoi Superjet-100 мог разбиться под Коломной из-за неправильной установки датчиков угла атаки.
Как сообщают «Известия», ссылаясь на источник, речь идет об ошибке одного из техников Луховицкого авиазавода. В ходе тяжелой формы технического обслуживания борта сотрудник установил 2 из 4 датчиков угла атаки с отклонением от нормы в пять градусов.

В итоге в землю воздушное судно направила система защиты, которая предохраняет самолет от выхода на режимы сваливания — из-за некорректных показаний. Пилоты, как считают источники информагентства, не могли обойти систему защиты и не сумели выйти из пикирования, куда вошел самолет перед падением.

Крушение Sukhoi Superjet 100 произошло днем 12 июля около деревень Апраксино и Малое Карасево под Коломной. По словам свидетелей, сначала самолёт резко накренился и затем пошёл на снижение. В результате борт врезался в землю.

Внутри находились три члена экипажа — штурман и двое пилотов, все погибли.

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#крушение
#пилоты
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Миллионы жителей юга России остались без света из-за сбоя на АЭС
Минэнерго объяснило причины ограничений электроэнергии на Юге РФ
16 июля 2024, 23:18

Фото: istock / MushroomsArtSeven

Временные ограничения энергопотребления введены в энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Об этом проинформировало Минэнерго РФ.
«В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт», — сказано в сообщении.
Бел электроэнергии остались жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Севастополя, Крыма, Анапы, Армавира, Элисты, Новороссийска и ряда других населенных пунктов. Некоторое время из-за этого в Краснодаре не работали светофоры, было приостановлено движение трамваев и троллейбусов.

Из-за этого в Краснодаре случилось авария на 103 трансформаторах — не функционировали 150 светофоров, остановилось движение транспорта, наблюдались перебои и в мобильной связи. Потребителей вынужденно переключили на аварийные источники питания.

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#движение
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#ограничения
#рф
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Сенатор США осужден по всем пунктам о взятотничестве
ABC: сенатор США Менендес осужден как взяточник и иноагент
16 июля 2024, 22:06

Фото: IStock/undefined undefined

Сенатор США Роберт Менендес, один из главных инициаторов американского режима санкций против России, признан виновным по всем пунктам обвинения в ходе судебного разбирательства по делу о коррупции, передает издание ABC.
«Прокуроры заявили, что 70-летний Менендес «выставил свою власть на продажу» в обмен на золото, конверты, набитые деньгами, чеки своей жене за неявку на работу и кабриолет Mercedes-Benz», — сообщает источник.

ФБР провела обыск в доме сенатора и обнаружила там, помимо прочего, до 400 тысяч долларов, спрятанных по всему дому.

Кроме того, Менендес стал первым американцем, которого осудили в США как иностранного агента. Правоохранители располагают информацией, что он помогал партиям различных стран за спиной Конгресса за материальное вознаграждение.

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