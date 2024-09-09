Минэнерго сообщило об исчерпании оставшихся от СССР резервов электроэнергии

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Российская электроэнергетика в настоящее время недофинансированы, а созданные во времена СССР резервы исчерпаны. Об этом сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев в беседе с ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Он подчеркнул, что пример объединённой энергосистемы (ОЭС) Востока в очередной раз доказывает, что созданная в СССР энергетика полностью исчерпала свои резервы. Это произошло из-за отсутствия должного финансирования для модернизации оборудования и поддержания его в надлежащем состоянии.
По словам Цивилева, энергетическая система Дальнего востока вынуждена входить в осенне-зимний период без необходимого резерва генерирующих мощностей, в частности, из-за переноса сроков капитального ремонта сразу нескольких ТЭС.
Ранее Минэнерго отнесло Дальневосточный федеральный округ к тем регионам, где сохраняются высокие риски в электроэнергетике. Министерство в настоящее время реализует несколько мер, направленных на снижение аварийности и повышение надёжности предприятий.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что часть городов и предприятий Дальнего Востока сталкиваются с дефицитом электроэнергии в связи с ростом потребления электроэнергии.
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По словам Цивилева, энергетическая система Дальнего востока вынуждена входить в осенне-зимний период без необходимого резерва генерирующих мощностей, в частности, из-за переноса сроков капитального ремонта сразу нескольких ТЭС.
Ранее Минэнерго отнесло Дальневосточный федеральный округ к тем регионам, где сохраняются высокие риски в электроэнергетике. Министерство в настоящее время реализует несколько мер, направленных на снижение аварийности и повышение надёжности предприятий.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что часть городов и предприятий Дальнего Востока сталкиваются с дефицитом электроэнергии в связи с ростом потребления электроэнергии.
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Анастасия Чинкова