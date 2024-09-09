Минэнерго сообщило об исчерпании оставшихся от СССР резервов электроэнергии

Полина Милостивая работает в МОУ «Лицей № 1» и уже почти пять лет обучает детей английскому языку. По её словам, она выбрала эту профессию, вдохновившись своими учителями.







«Английский язык сейчас общемировой. Ребята, конечно, стремятся им овладеть. Я вижу на уроках отдачу учеников. Наблюдать за их успехами очень радостно», — делится она.





Полина жила со своей семьёй. От коллег она узнала о региональной программе поддержки в жилищном вопросе и решила воспользоваться ею. Теперь у Полины есть собственная двухкомнатная квартира.







«Дом находится в центре Подольска. При этом район тихий и спокойный. Мне это очень важно. Работая учителем, иногда хочется тишины. Одну комнату я определила как свое личное пространство. Вторая — для гостей» — говорит она.