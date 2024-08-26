В Москве задержали экс-замминистра энергетики РФ Петра Бобылева

Фото: Минэнерго РФ
В Москве задержали бывшего заместителя министра энергетики России Петра Бобылева. Об этом проинформировал Телеграм-канал Shot.
Сейчас он является главой Департамента развития угольной промышленности в Минэнерго России.
Причина задержания не называется.
До этого сообщалось, что суд продлил срок содержания Павла Дурова под стражей.
Ранее стало известно, что суд Москвы арестовал еще пять фигурантов дела преподавателя РУДН о миграции. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Причина задержания не называется.
До этого сообщалось, что суд продлил срок содержания Павла Дурова под стражей.
Ранее стало известно, что суд Москвы арестовал еще пять фигурантов дела преподавателя РУДН о миграции. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак