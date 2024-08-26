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В Москве задержали экс-замминистра энергетики РФ Петра Бобылева

26 августа 2024, 12:48
Фото: Минэнерго РФ

Фото: Минэнерго РФ

В Москве задержали бывшего заместителя министра энергетики России Петра Бобылева. Об этом проинформировал Телеграм-канал Shot.
Сейчас он является главой Департамента развития угольной промышленности в Минэнерго России.

Причина задержания не называется.



До этого сообщалось, что суд продлил срок содержания Павла Дурова под стражей.

Ранее стало известно, что суд Москвы арестовал еще пять фигурантов дела преподавателя РУДН о миграции. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#задержание
#арест
#минэнерго
На омском НПЗ «Газпромнефть ОНПЗ» произошел мощный взрыв
26 августа 2024, 12:52

Фото: istockphoto/RamonCast

На омском нефтеперерабатывающем заводе «Газпромнефть-ОНПЗ» произошел мощный взрыв, информирует источник 112. По предварительной информации, был хлопок с последующим возгоранием на одной из установок.
По словам очевидцев, взрыв слышали в нескольких районах Омска. Данных о пострадавших в результате инцидента пока нет.

Ранее в сети продемонстрировали кадры повреждений обломками украинского беспилотника жилого дома в Саратове.

Одна из девушек в момент атаки находилась в роддоме, поэтому вернется она уже в полуразрушенную квартиру. Многоэтажка относится к жилому комплексу, где ценовой диапазон квартир составляет до 36 миллионов рублей.

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#омская область
#взрывы
#нефть
#новости
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«Палку оббивать гвоздями, бить по головам?»: Гладков отчитал власти
Гладков отчитал чиновников за бездействие при защите людей
26 августа 2024, 11:57

Фото: istockphoto/N-sky

Срочную служебную проверку в связи с гибелью мирных граждан при атаке ВСУ по Ракитному поручил провести глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Такое решение он принял из-за критической ситуации.
«Ну, что? Палку оббивать гвоздями, бить по головам руководителям для того, чтобы хоть как-то начали? Прошу прощения за резкость, но, а как по-другому, если бездействие власти приводит к гибели людей», — сказал чиновник на еженедельном оперативном совещании регионального правительства.
Гладков также заявил о том, что нужно применять дисциплинарные меры в отношении тех, кто несет ответственность за защиту граждан. Губернатор заключил, что если нарушения будут выявлены, то за этим последуют взыскания и депремирования.

При обстреле Ракитного боевиками ВСУ погибли пять человек, еще 20 ранены.

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Выбросивший из окна 16-го этажа жену и годовалого сына москвич вышел из комы
26 августа 2024, 11:49

Фото: istockphoto/Lazy_Bear

Александр Липатов, выбросивший из окна квартиры на 16-м этаже жену и годовалого сына, вышел из состояния комы. В ближайшее время его планируют допросить.
По данным телеграм-канала SHOT, у мужчины зафиксировано сильное отравление препаратами, предварительно — антидепрессантами. В квартире семьи в жилом комплексе «Лефортово парк» правоохранители нашли полупустой блистер «Феварина».

Накануне, 25 августа, 39-летний Липатов голым влез на подоконник и принялся выбрасывать в окно вещи. Затем он сбросил с высоты 16-го этажа своего годовалого сына, а следом вытолкнул 36-летнюю супругу Милену. Позже самого Александра в тяжёлом состоянии увезли в токсикологическое отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где он впал в кому. У его палаты дежурят полицейские.

В квартире Липатовых, кроме таблеток, были обнаружены несколько странных записок. На одной из них был несвязный текст, на другой — странный рисунок. Сейчас их изучают психологи. Супруги на момент трагедии были в браке около трёх лет.

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#супруги
#полицейские
#мужчины
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Увидеть Париж и сесть: кто такая Юлия Вавилова, пропавшая после ареста Павла Дурова
Спутница Дурова пропала после его ареста: Мать девушки дала первый комментарий
26 августа 2024, 11:42

Фото: соцсети Юлии Вавиловой

Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Основателя Telegram могут обвинить сразу по нескольким статьям — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Вместе с ним, по неуточненным данным, была задержана его спутница — блогерша и криптокоуч Юлия Вавилова. После ареста Дурова она также перестала выходить на связь.
В материале «Радио 1» расскажем, кто такая Юлия Вавилова и как связана с Павлом Дуровым.

Задержание девушки Дурова

«Вместе с Павлом Дуровым в Париже была задержана 24-летняя Юлия Вавилова», — написал Телеграм-канал Baza.
Официального подтверждения этих сведений нет.

Кто такая Юлия Вавилова

Вавилова называет себя криптоинвестором, криптокоучем, стримером и геймером. Она ведет странички во многих соцсетях. Девушка публикует кадры из путешествий и занятий спортом, контент ведет на английском языке. По другой информации, Юлия ведет блог о криптовалютах на арабском языке.

Как сообщал Телеграм-канал SHOT, возможная спутница Павла Дурова переехала в Дубай примерно два года назад, ранее девушка проживала в столичном районе Чертаново. Посты в соцсетях говорят о том, что она постоянно живет в Дубае и регулярно появляться в тех же местах, где находится Павел Дуров.

Мать Юлии Вавиловой — предприниматель, которая занималась продажей детской одежды. Женщина сообщила, что в последний раз дочь контактировала с ней два дня назад.

С отцом криптокоуч созванивалась в начале августа. Тогда она говорила ему, что впереди ее ждёт поездка в Париж.

Фото: соцсети Юлии Вавиловой

Связь Юлии Вавиловой с Павлом Дуровым

По предварительным данным, во Францию пара прилетела в субботу всего на один день. Там у них был запланирован ужин. Однако французские силовики арестовали предпринимателя по прибытии бизнес-джета в один из аэропортов Парижа.

Вавилова часто рассказывает в соцсетях о своей жизни, но сам Дуров в ее публикациях не появляется. Подписчики девушки заметили, что на фото часто появляется другой мужчина — телохранитель Павла.

16 августа она опубликовала снимок с сообщением о том, что прилетела в Азербайджан из Казахстана. По информации SHOT, перед этим она выкладывала фото из Киргизии и Казахстана, где Дуров проводил отпуск.

На фоне можно заметить частный самолет, похожий на Embraer Legacy 600, на котором, предположительно, перемещался Дуров. В тот же день в Баку был и Дуров, который встречался с высокопоставленными чиновниками. После этого Юлия перестала появляться в интернете.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Основателя Telegram могут обвинить сразу по нескольким статьям - терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Павлу грозит до 20 лет лишению свободы.

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Москвич получил условный срок в 4 года за торговлю поддельными презервативами
Москвич хотел продать более 7 тыс. пачек поддельных презервативов
26 августа 2024, 11:39

Фото: istockphoto/CopterAnansak

К четырем годам условно приговорили москвича за попытку продать более семи тысяч пачек поддельных презервативов. Как пишет РИА Новости, горе-торговец хотел реализовать продукцию в интернете.
Мужчину взяли с поличным стражи порядка, когда он попытался продать контрацептивы. Презервативы в РФ являются медицинским изделием, а значит, их необходимо обязательно сертифицировать. Фигурант признал вину.

Ранее сообщалось, что сидельцев ИК-19 в Волгоградской области поощряли телефоном, «левыми» заработками и алкоголем. Известно, что зэки также могли купить себе дополнительную передачу и свидание.

По данным журналистов, до 2021 года кнопочный телефон можно было приобрести в ценовом диапазоне от пяти до десяти тысяч рублей.

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Стало известно о состоянии пострадавшей при атаке ВСУ на высотку в Саратове
26 августа 2024, 11:18

Фото: istockphoto / sudok1

40-летняя жительница жилого комплекса «Волга Скай» Гульнара, в чью квартиру сегодня утром прилетел дрон, находится в состоянии клинической смерти.
«Врачи борются за жизнь пострадавшей в результате атаки беспилотника на жилой комплекс «Скай парк» в Саратове. Однако прогнозы медиков неутешительны. Вопрос о транспортировке женщины пока не рассматривается», — сообщил телеграм-канал Mash.

Утром 26 августа Вооружённые силы Украины нанесли удар по Саратовской области. В результате атаки был разрушен жилой многоквартирный дом в Саратове.

В здании были выбиты окна, повреждены конструкции. Пострадали четыре человека, троих осмотрели врачи на месте, одну женщину госпитализировали.

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Беженка рассказала, что наемник застрелил девушку, которая назвала его фашистом

Жительницу Саратова от атаки ВСУ спас будущий ребенок

Shot показал кадры повреждений обломками БПЛА жилого дома в Саратове
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Беженка рассказала, что наемник застрелил девушку, которая назвала его фашистом
Беженка из-под Суджи: наемник расстрелял девушку, назвавшую его фашистом
26 августа 2024, 10:52

Фото: istockphoto/e-crow

Наемник расстрелял девушку, назвавшую его фашистом. Об этом рассказала беженка из-под Суджи, пишет РИА Новости.
Она сообщила, что ее мама и сестра покинули село раньше. Некоторое время девушка жила в подвале. По ее словам, как-то раз она увидела двух украинцев и одного наемника, который не говорил по-русски.

«Они направились к дому моей 25-летней соседки. Та назвала их фашистами и заявила, что они хуже немцев. Девушку расстреляли — прямо на глазах у меня и ее младшей сестры. Та испугалась и убежала, что с ней произошло дальше, не знаю», — сказала беженка.

Ранее сообщалось, что военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине. По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, в Киеве уже сложно считать взрывы.

Сложно считать взрывы: Военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине
Сложно считать взрывы: Военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.

До этого в Ярославле уничтожили дрон ВСУ, пытавшийся атаковать НПЗ. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что пострадавших и разрушений в результате падения БПЛА нет.

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Жительницу Саратова от атаки ВСУ спас будущий ребенок
SHOT: жительница Саратова не пострадала от атаки ВСУ, потому что уехала рожать
26 августа 2024, 10:19

Фото: istockphoto/Natalia Kuzina

Будущий ребенок спас жизнь одной из жительниц Саратова. Как сообщает SHOT, она уехала рожать, а в ее отсутствие в дом врезался дрон. Атака со стороны ВСУ произошла примерно в шесть утра.
Молодая мама вернется в полуразрушенную квартиру в одном из жилых комплексов. Известно, что это самый высокий дом Поволжья. Квартира бизнес-класса в нем обойдется в сумму до 36 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что многоэтажка в Саратове повреждена после падения обломков украинского беспилотника. Уточнялось, что в результате инцидента на трех этажах выбило окна, на месте работают оперативные службы. Обломки дрона также повредили обшивку.

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МЧС: Площадь пожара под Феодосией в Крыму увеличилась до 75 гектаров
26 августа 2024, 09:25

Фото: istockphoto/Gilitukha

Площадь природного пожара в Тепе-Оба в городском округе Феодосия в Крыму в настоящее время увеличилась до 75 гектаров. Работы по тушению огня ведутся с земли и с воздуха.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. В ведомстве уточнили, что горит сухая растительность. Спасателям удалось остановить распространение огня и не допустить его перехода на находящиеся поблизости СНТ «Волна» и «Рассвет». Распространению пожара способствуют сильные порывы ветра и жаркая сухая погода.

По сообщению ведомства, к тушению пожара привлечены более 380 человек личного состава и 105 единиц специальной техники, в том числе два пожарных вертолёта Ми-8 МЧС России. Сегодня с утра вертолёты совершили 10 сливов и сбросили на очаги пожара 50 тонн воды. Водозабор происходит с моря.

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