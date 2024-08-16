«Погас весь Владивосток»: Жители Приморья сообщают о массовом отключении света

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Жители Приморского края столкнулись с масштабным отключением электричества 16 августа. Как сообщают местные в социальных сетях, без света остались такие города, как Владивосток, Находка, а также Чугуевский и Октябрьский районы.
«Электроэнергию отключили из-за крупной аварии в генерации», – пояснили в Министерстве энергетики Приморского края.
В региональном правительстве заверили, что специалисты уже занимаются восстановительными работами на сетях.
По словам жителей приморских городов, электричество массово отключилось примерно после 17.00 по местному времени – около 9 утра по московскому.
«Погас весь Владивосток, лифты встали, светофоры не работают», – пишут люди.
Когда электроснабжение восстановят, пока неизвестно, сроки устранения аварии уточняют. По данным СМИ, ранее в Минэнерго Приморского края проводили тренировку на случай аварийного отключения.
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