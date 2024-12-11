Минфин Абхазии: на зарплаты бюджетникам будет выделено 230 миллионов рублей

Фото: iStock/ rarrarorro
Исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба объявил, что власти Абхазии нашли средства для выплаты заработных плат бюджетникам за ноябрь, проинформировало агентство РИА Новости.
«Двести тридцать миллионов рублей направлено на выплату заработных плат из республиканского бюджета с 9 по 11 декабря», — обратил внимание Владимир Делба.
В первую очередь заработную плату выдали служащим министерства обороны и силовики, а ещё фискальных органов, отметил он.
Владимир Делба подчеркнул, что на данный момент открыто финансирование на сумму 81 миллиона рублей для выплаты зарплаты сотрудникам медицинских учреждений, образовательных организаций и культуры республиканского уровня из районных бюджетов.
С1 сентября Российская Федерация приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии — шли на доплаты педагогам, медикам и работникам силовых структур.
Читайте также:
В Абхазии при получении гражданства будут приносить клятву
Кабмин России не дал ответ на просьбу разморозить помощь Абхазии
Вся Абхазия осталась без света из-за остановки Ингурской ГЭС
Ольга Енгалычева