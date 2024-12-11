Кабмин России не дал ответ на просьбу разморозить помощь Абхазии

Шведские гранатометы «Карл Густав» возмутили поляков из-за того, что были названы в честь короля Карла Густава, при котором в XVII веке произошло вторжение в Речь Посполитую, именующееся Шведским потопом. Об этом заявил ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский. По его словам, память о событиях тех лет до сих болезненна в Польше.