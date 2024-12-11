Кабмин России не дал ответ на просьбу разморозить помощь Абхазии

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Кабмин Российской Федерации к настоящему моменту не ответил на просьбу абхазского правительства о разморозке финансовой поддержки, сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу кабинета министров Абхазии.
«Мы не получили ответ из правительства России на письмо, которое направили на имя Михаила Мишустина 9 декабря с просьбой о возобновлении софинансирования зарплат бюджетникам», — обратили внимание представители правительства Абхазии.
4 декабря исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Бганба провел совещание с членами правительства республики. Во время заседания он объявил о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики и не предположил, что в результате этого в Абхазии придется ввести режим ЧС.
Ранее сообщалось, что из-за аварийной остановки Ингурской гидроэлектростанции вся Абхазия осталась без электроэнергии. Причина остановки — критическое снижение уровня воды в водохранилище и недостаточный приток воды, что вынудило энергетиков принять экстренные меры.
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