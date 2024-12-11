Вся Абхазия осталась без света из-за остановки Ингурской ГЭС

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В результате аварийной остановки Ингурской гидроэлектростанции вся Абхазия осталась без электроэнергии. Об этом информирует РИА Новости.
Причиной остановки стало критическое снижение уровня воды в водохранилище и недостаточный приток воды, что вынудило энергетиков принять экстренные меры.
В компании «Черноморэнерго» сообщили о подготовке нового графика подачи электроэнергии, который призван обеспечить стабильное энергоснабжение в условиях текущей ситуации.
Согласно новым правилам, в дневное время электричество будет подаваться два раза по одному часу 24 минуты. Ночной режим энергосбережения останется без изменений — с 21:00 до 07:00.
Энергетики призывают жителей республики с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать режим потребления электроэнергии. В компании уверяют, что при улучшении условий подачи воды в водохранилище они будут стремиться к восстановлению нормального энергоснабжения.
Абхазия обратилась к РФ с просьбой о возобновлении социальных выплат. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В компании «Черноморэнерго» сообщили о подготовке нового графика подачи электроэнергии, который призван обеспечить стабильное энергоснабжение в условиях текущей ситуации.
Согласно новым правилам, в дневное время электричество будет подаваться два раза по одному часу 24 минуты. Ночной режим энергосбережения останется без изменений — с 21:00 до 07:00.
Энергетики призывают жителей республики с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать режим потребления электроэнергии. В компании уверяют, что при улучшении условий подачи воды в водохранилище они будут стремиться к восстановлению нормального энергоснабжения.
Абхазия обратилась к РФ с просьбой о возобновлении социальных выплат. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова