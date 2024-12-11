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Вся Абхазия осталась без света из-за остановки Ингурской ГЭС

Фото: istock/saiko3p

Фото: istock/saiko3p

В результате аварийной остановки Ингурской гидроэлектростанции вся Абхазия осталась без электроэнергии. Об этом информирует РИА Новости.
Причиной остановки стало критическое снижение уровня воды в водохранилище и недостаточный приток воды, что вынудило энергетиков принять экстренные меры.

В компании «Черноморэнерго» сообщили о подготовке нового графика подачи электроэнергии, который призван обеспечить стабильное энергоснабжение в условиях текущей ситуации.



Согласно новым правилам, в дневное время электричество будет подаваться два раза по одному часу 24 минуты. Ночной режим энергосбережения останется без изменений — с 21:00 до 07:00.

Энергетики призывают жителей республики с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать режим потребления электроэнергии. В компании уверяют, что при улучшении условий подачи воды в водохранилище они будут стремиться к восстановлению нормального энергоснабжения.

Абхазия обратилась к РФ с просьбой о возобновлении социальных выплат. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#водохранилище
#электричество
#режим
Тихановская рассказала, кто может свергнуть Лукашенко
Тихановская заявила о возможности силового свержения Лукашенко силами ВСУ
11 декабря 2024, 16:15

Светлана Тихановская (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

«Полк имени Калиновского» в составе Вооружённых сил Украины может активно способствовать силовому свержению Александра Лукашенко. Об этом заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.
В интервью «Европейской правде» она заявила, что именно бойцы этого подразделения «освободят Белоруссию». По её словам, силовое свержение действующего президента возможно руками этого добровольческого формирования в составе ВСУ.

«Хотелось бы, чтобы все произошло мирно, но кто знает, как оно будет», — сказала политик.

Тихановская утверждает, что многие жители республики якобы с уважением относятся к этому подразделению. Бывший кандидат на пост президента Белоруссии также добавила, что оппозиция должна быть готова к любому сценарию, в том числе силовому.

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#белоруссия
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Участник программы «Время героев» стал замминистра Мининвеста Подмосковья
11 декабря 2024, 16:01

Фото: пресс-служба программы «Время героев»

Участник президентской программы «Время героев» Кирилл Лосунчуков занял должность замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области, успехов на новом поприще ему пожелал губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Участники программы «Время героев» — это люди с мощным опытом командования, на фронте от скорости и точности принятия решений зависят жизни. С Кириллом Сергеевичем мы впервые встречались в июне, обсуждали направления, которые ему были интересны. Затем он проходил стажировку в нашем Мининвесте, где себя отлично показал. (…) Мы заинтересованы в сильных кадрах. А потому желаю Кириллу успехов, он всегда может рассчитывать на поддержку нашей команды», — сказал Андрей Воробьёв.
Кирилл Лосунчуков в 2012 году закончил Рязанское высшее Воздушно-десантное командное училище. С 2020 года служил заместителем командира отряда специального назначения отдельной бригады спецназа. Имеет военные награды.

К инициированной президентом России Владимиром Путиным программе «Время героев» Кирилл Лосунчуков присоединился в мае текущего года. Помимо него, из участников первого потока программы назначения получили уже 14 человек.

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#московская область
#подмосковье
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Песков: В ближайшее время встреча Путина и Орбана не планируется
11 декабря 2024, 15:55

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

В ближайшее время встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Виктора Орбана не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Орбаном. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание последним событиям в Сирии, а также украинскую проблематику и вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности, продвижение взаимовыгодных проектов в области энергетики.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что глава венгерского правительства в ходе телефонного разговора не передавал российскому президенту никаких посланий от избранного главы Белого дома Дональда Трампа.

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Макрон предложил Иванишвили помощь в урегулировании ситуации в Грузии
11 декабря 2024, 15:32

Фото: istockphoto/Anastasiia_Guseva

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонный разговор с основателем и почётным председателем правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзиной Иванишвили. В ходе беседы французский лидер выразил готовность оказать помощь в разрешении кризиса.
Об этом сообщили в пресс-службе партии. Отмечается, что Макрон выразил сожаление по поводу сложившегося положения и выразил готовность помочь в «разгрузке» ситуации. Иванишвили поблагодарил собеседника за инициативу и выразил одобрение идее совместных усилий по стабилизации обстановки.

Телефонный разговор продолжался один час и состоялся он по инициативе французской стороны, уточнили в пресс-службе «Грузинской мечты». Иванишвили и Макрон договорились на днях провести ещё одну беседу и оценить достигнутый прогресс, сказано в сообщении.

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#франция
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#телефон
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Матвиенко: Минцифрам нужно быть настойчивее для решения проблем «Почты России»
11 декабря 2024, 15:20

Валентина Матвиенко (Фото: kremlin.ru)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала работу главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. Она убеждена, что поиск решения по стратегии развития «Почты России» весьма затянулся, и для решения ее проблем необходимо больше настойчивости, проинформировало агентство ТАСС.
Валентина Матвиенко отметила, в Минцифрах должны принять меры в срочном порядке или «вопрос будет поставлен по-другому».

«Неоднократно тема поднималась в правительстве, обсуждалась в правительстве, но решений не принято. Тема затянулась до такого состояния, что она уже дальше не терпима. Главное качество любого руководителя — уметь принимать решения, не забалтывать, не затягивать, не искать объяснения, почему этого нельзя сделать. К сожалению, вы как министр, отвечающий за почту, такого решения так и не приняли», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Совет Федерации поставил перед ведомством важный вопрос — разобраться в финансово-экономической модели почтового оператора и разработать стратегию, позволяющую нормально функционировать и выполнять свои обязательства. Одна из задач — не позволить закрыться почтовым отделениям в отдаленных районах и в сельской местности. К настоящему моменту вопрос решить не удалось.

Спикер Совета Федерации уточнила, что за каждую проблему ответственен конкретный человек и в этом случае, она считает, что «это министр цифрового развития».

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#минцифры
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Зеленский заявил о готовности торговаться за гарантии НАТО не для всей Украины
11 декабря 2024, 14:59

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры по вопросам гарантий НАТО, не затрагивая всю территорию Украины. Такое мнение он высказал в интервью американскому телеканалу CBN News.
Зеленский отметил, что Киев стремится получить приглашение в НАТО, которое будет действовать в рамках международно признанных границ страны.

Он подчеркнул, что это условие не подлежит обсуждению. По его словам, действия альянса могут стать предметом переговоров и должны охватывать территории, которые Украина контролирует и будет контролировать.

Бывший украинский лидер отметил, что гарантии должны распространяться на всю территорию. При этом Зеленский не уточнил, каким образом Киев планирует добиться распространения этих гарантий на другие регионы. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина не намерена вовлекать военные силы НАТО в конфликт.

Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского завершился 20 мая. Президентские выборы на Украине, запланированные на 2024 год, были отменены из-за военного положения и общей мобилизации. В июне президент России Владимир Путин отметил, что, по предварительным оценкам, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.

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#суд
#выборы
#военные
#конфликт
#украина
#нато
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Суд по иску о назначении выборов президента на Украине пройдет 13 декабря
Депутат Дубинский: заседание по иску о выборах на Украине пройдет 13 декабря
11 декабря 2024, 14:46

Фото: istockphoto/al_la

Депутат украинского парламента Александр Дубинский заявил, что следующее заседание суда по делу против Верховной Рады с требованием назначить выборы президента Украины назначено на 13 декабря. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского завершился 20 мая. Президентские выборы на Украине, запланированные на 2024 год, были отменены из-за военного положения и общей мобилизации.

В июле Дубинский сообщил, что подал иск в Верховный суд Украины с просьбой назначить президентские выборы для поддержания конституционного порядка в стране. Он также утверждал, что суд решил привлечь Владимира Зеленского к рассмотрению этого иска.

«Тринадцатого декабря в 10 утра (11.00 по мск) состоится очередное заседание кассационного админсуда в составе Верховного суда по моему иску о выборах президента», — написал он.

Ранее Владимир Зеленский утверждал, что проведение выборов в настоящее время «неуместно». В июне президент России Владимир Путин отметил, что, по предварительным оценкам, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.

Боевики ВСУ могли атаковать Таганрог и Брянск новыми ракетами-дронами «Пекло». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#выборы
#владимир зеленский
#всу
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Bloomberg: Экс-президент Сирии сбежал из страны через российскую авиабазу Хмеймим
11 декабря 2024, 14:07

Башар Асад (Фото: РИА Новости/Владимир Гердо)

У бывшего президента Сирии Башара Асада получилось сбежать из страны с помощью российских разведчиков, организовавших его безопасное перемещение до российской авиабазы Хмеймим в провинции Латакия, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
Источники агентства рассказали, что самолет Башара Асада ехал из Дамаска в Хмеймим с отключенными транспондерами, чтобы избежать его отслеживания и поражения средствами противовоздушной обороны, которые могли быть у исламистов.

Источники обратили внимание, что разведка убедила Башара Асада, что он проиграет борьбу с оппозицией. Бывшему президенту Сирии предложили безопасный способ покинуть страну, если он готов эвакуироваться «немедленно».

Ранее постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о прибытии в Москву бывшего президента Сирии Башара Асада с семейством. Ульянов уточнил, что Россия, в отличие от США, не оставляет своих союзников в сложных ситуациях и предоставила убежище политику на гуманитарной основе.

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#политика
#эвакуация
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Стало известно об эвакуации российских военных из Сирии
Песков: Россия контактирует с теми, кто контролирует ситуацию в Сирии
11 декабря 2024, 13:48

Фото: iStock/Zhora Kochegarov

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с эвакуацией российских военных из Сирии, где контроль над территорией установила вооруженная оппозиция. Об этом пишет РИА Новости.
На пресс-конференции он отметил, что Москва активно взаимодействует с теми, кто контролирует ситуацию на местах.

«Пока прошло слишком мало времени, поэтому ничего подробнее вам сказать не могу», — заявил Песков, добавив, что Россия не может игнорировать необходимость контактов с местными силами, так как речь идет о «наших объектах и наших людях в первую очередь».

Он также уточнил, что точную информацию о количестве российских солдат, находящихся на территории Сирии, могут предоставить только военные.

В ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.

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#песков
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