В Абхазии при получении гражданства будут приносить клятву

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Депутаты парламента Абхазии приняли в окончательном чтении законопроект о внесении изменений в закон «О гражданстве Республики Абхазия». Одно из важных изменений — публикация реестра получивших гражданство республики лиц и дача клятвы, проинформировал корреспондент ТАСС с заседания.
«Принять во втором и окончательном чтении проект закона «О внесении изменений в закон Республики Абхазия «О гражданстве Республики Абхазия», — говорилось в постановлении парламента республики.
Как подчеркнул представлявший законопроект депутат Дмитрий Маршания, речь идет о госреестре — туда внесут информацию о всех лицах, которые получают гражданство Абхазии.
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Маршания уточнил, что такое нововведение позволит располагать данными и иметь основания принятиях тех или иных людей в гражданство. Депутат добавил, что лица, вступающие в гражданство республики, будут обязаны давать клятву на абхазском языке в органе, уполномоченном президентом.
Раньше подобных норм не было в законе о гражданстве. Новвоведения вступят в силу 1 мая 2025.
«В обществе часто ходят слухи о том, что направо и налево раздают абхазское гражданство [иностранцам и лицам без гражданства]. После публикации в реестре данных таких слухов не будет», — сказал депутат Даут Хутаба.
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