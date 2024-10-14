«Мини-бабье лето»: Синоптик рассказал, какой будет третья неделя октября

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Третья неделя октября интригует своим разнообразием: солнце, дождь, моросящий снег. Какой погоды в Москве и области ожидать на этой неделе?
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что осадки в Москве и области закончатся 15 октября — во вторник.
По его словам, со среды, 16 октября, и до конца недели осадков не ожидается, однако дневная температура будет +7, +9 градусов.
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«Погода испортилась. Готовится ухудшение погоды, поднялся ветер, начало накрывать плотной облачностью. Сегодня, 14 октября, это реализовалось в виде дождя, мокрый снег на подходе. Температура будет такой, что определение «предзимняя погода» будет очень точным. Дожди и осадки закончатся во вторник в первой половине дня, и тогда мы все-таки потихоньку будем настраиваться на более приличную погоду», — сказал синоптик.
По его словам, со среды, 16 октября, и до конца недели осадков не ожидается, однако дневная температура будет +7, +9 градусов.
«Мини-бабье лето, но достаточно прохладное. Только на выходных можем рассчитывать на что-то близкое к 10 градусам в дневные часы, а ночью могут быть заморозки по области», — поделился эксперт.
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Анастасия Бондарева