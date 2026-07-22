Минимальный продуктовый набор в России с начала года вырос почти на 8%

22 июля 2026, 09:01

Фото: iStock/monticelllo

Минимальная месячная корзина продуктов в России с начала года прибавила 7,9% и достигла 8107,15 рубля на человека. В расчет «Руспродсоюза» вошли 33 позиции, включая мясо, рыбу, яйца, молочную продукцию, овощи, фрукты, хлеб, крупы, муку и сахар. Об этом сообщает ТАСС.