Минимальный продуктовый набор в России с начала года вырос почти на 8%
Минимальная месячная корзина продуктов в России с начала года прибавила 7,9% и достигла 8107,15 рубля на человека. В расчет «Руспродсоюза» вошли 33 позиции, включая мясо, рыбу, яйца, молочную продукцию, овощи, фрукты, хлеб, крупы, муку и сахар. Об этом сообщает ТАСС.
Самая дорогая зафиксирована на Чукотке — 20 689,8 рубля. Камчатский край занял второе место: жителям региона такой набор обходится в 13 443,6 рубля в месяц. Наименьшую сумму аналитики отметили в Мордовии — 6461,3 рубля. В Саратовской области минимальный набор оценивают в 6624 рубля. В Москве стоимость продуктовой корзины составляет 9737,4 рубля. В Санкт-Петербурге она немного ниже — 9480,6 рубля.
Экономное питание на месяц можно организовать без постоянных макарон и полуфабрикатов. Чтобы рацион оставался полезным и недорогим, стоит строить его вокруг продуктов, которые долго хранятся, стоят сравнительно недорого и подходят для разных блюд. К ним относятся крупы, картофель, капуста, морковь, лук, свекла, яйца, курица, печень, бобовые, кисломолочные продукты и сезонные фрукты.
Основой меню могут стать овсянка, гречка, рис, пшено, перловка и макароны из твердых сортов пшеницы. Их удобно покупать большими упаковками: они не портятся и подходят как для завтраков, так и для гарниров, супов и запеканок. Белок можно получать не только из мяса. Более доступными вариантами часто бывают яйца, куриные бедра или голени, печень, творог, кефир, фасоль, горох и чечевица. Рыбу необязательно покупать часто: несколько раз в месяц можно использовать недорогую замороженную рыбу или качественные рыбные консервы.
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