В Подмосковье сотни человек третьи сутки ищут школьницу, пропавшую после поиска кольца

22 июля 2026, 07:31

Фото: iStock/puhimec

В Московской области уже третьи сутки продолжаются поиски бесследно исчезнувшей малолетней школьницы. В спасательных операциях задействованы полицейские, кинологи и сотни волонтёров, работающие круглосуточно. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.