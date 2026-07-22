В Подмосковье сотни человек третьи сутки ищут школьницу, пропавшую после поиска кольца
В Московской области уже третьи сутки продолжаются поиски бесследно исчезнувшей малолетней школьницы. В спасательных операциях задействованы полицейские, кинологи и сотни волонтёров, работающие круглосуточно. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно материалу, 19 июля девочка ушла из дома, который находится недалеко от города Пущино. Родственникам она сказала, что потеряла на улице кольцо и хочет его найти. Больше ребенка никто не видел. Мать забила тревогу в тот же вечер и обратилась в полицию.
К утру к поискам подключились сотни добровольцев, кинологи и местные жители. По одной из версий, служебная собака привела специалистов к дороге, где заметили следы остановки автомобиля. Однако эти сведения пока не подтвердили.
Сейчас волонтёры расклеивают ориентировки, просят водителей проверить записи видеорегистраторов и просматривают камеры частных домов в округе. За несколько дней добровольцы уже прошли более 100 километров. Поиски школьницы не прекращаются.
Читайте также: