В России скоро проведут летнюю перепись воробьёв
В РФ с 8 по 16 августа пройдёт всероссийская летняя перепись воробьёв. Об этом рассказала в беседе с РИА Новости член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая.
Зимняя перепись, состоявшаяся в феврале, зафиксировала более 320 тысяч птиц. Однако летняя акция проходит заметно сложнее: в тёплый сезон воробьи не собираются большими группами у кормушек, поэтому их труднее заметить, а иногда и вовсе приходится искать. Мостовая отметила, что к августу птицы уже успевают вырастить два выводка и кочуют семейными группами по округе.
В этот раз специалисты намерены обратить особое внимание на поиск особей с необычной окраской и гибридов – с увеличением численности шансы встретить таких возрастают. Кроме того, исследователи оценят, насколько далеко полевые воробьи проникают в городскую застройку для выведения потомства – по наблюдениям, в последние десятилетия они всё чаще перемещаются с окраин к центру городов.
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