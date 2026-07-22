В России скоро проведут летнюю перепись воробьёв

22 июля 2026, 04:17

РИА Новости: В России в августе организуют летнюю перепись воробьёв

Фото: iStock/Acme Digital

В РФ с 8 по 16 августа пройдёт всероссийская летняя перепись воробьёв. Об этом рассказала в беседе с РИА Новости член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая.