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Министерство экологии предупреждает жителей Подмосковья об опасности кабанов

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

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Министерство экологии информирует жителей Московской области о том, что в декабре и январе у кабанов наступает период размножения, во время которого эти животные могут проявлять агрессивное поведение.
Кабаны, как и многие другие дикие животные, становятся особенно агрессивными во время брачного периода. В это время самцы демонстрируют враждебность и охраняют свои владения и самок от соперников. В период ухаживания секач становится воинственным. Чтобы завоевать внимание самок, необходимо быть сильным, и конкуренция между самцами часто приводит к серьёзным столкновениям, иногда с летальным исходом.

Секачи, самцы кабанов, могут нападать на людей, но такие случаи редки и обычно происходят по вине человека, который провоцирует животное своим поведением или невнимательностью.



В Московской области популяция кабанов немногочисленна, но при встрече с диким животным важно сохранять спокойствие и не провоцировать его на агрессию. Чтобы обезопасить себя, следует отойти на безопасное расстояние. Скорее всего, если следовать простым правилам безопасности и вести себя спокойно, животное само уйдёт.

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#животные
#опасность
#минэкологии мо
#подмосковье
Пермский архив передал военным в зоне СВО чебурашек
17 декабря 2024, 18:03

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Госархив Пермского края, чтобы поддержать находящихся в зоне специальной военной операции бойцов, отправил им чебурашек.
«Благодарим Государственный архив Пермского края за вкусняшки, чай, носки и замечательных чебурашек», — сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный гуманитарный центр.
Кроме того, в середине декабря гуманитарный центр направил 17 тонн груза на курское и донецкое направления. Более 10 тонн вещей, продуктов и техники, в том числе пять квадроциклов, тележки для подвоза боекомплектов, средства радиоэлектронной борьбы, собрали для военных в зоне СВО в пермском благотворительном фонде «Единый центр поддержки».

В социальных сетях пользователи часто пишут, что чебурашка стал негласным символом российских военных, участвующих в СВО, пишет РИА Новости.

Ранее уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила пункт временного размещения «Родник» в городском округе Королёв, где пребывают жители ДНР и ЛНР. Омбудсмен приехала туда вместе с делегацией Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в России.

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#россия
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#пермский край
#помощь
#гуманитарная помощь
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Жителям Подмосковья рассказали, на что обратить внимание при покупке пиротехники
17 декабря 2024, 17:50

Фото: iStock / InfinitumProdux

Сотрудники подмосковного МЧС в преддверии Нового года проводят профилактические рейды по местам продажи пиротехники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инспекторы отделов надзорной деятельности и профилактической работы Московской области во время рейдов напоминают гражданам об опасности использования пиротехнических изделий.
«В МЧС России рекомендуют обращать внимание на несколько ключевых моментов. В инструкции должны содержаться выделенные особым шрифтом предупреждения об опасности использования пиротехники. Необходимо также ознакомиться с ограничениями по условиям обращения, включая безопасную подготовку, запуск и утилизацию», – заявили в ведомстве.
Там добавили, что следует проверить срок годности или гарантийный срок изделия, дату его изготовления. Как отметили в министерстве, наличие информации о сертификации пиротехнического изделия подтверждает соответствие параметров безопасности.

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#подмосковье
#московская область
#новый год
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В пяти округах Московской области ликвидировали незаконные граффити и рекламу
17 декабря 2024, 17:38

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Сотрудники Мосавтодора удалили нелегальную рекламу и граффити с объектов дорожной инфраструктуры на девяти региональных трассах в пяти городских округах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С остановочных павильонов, расположенных на дороге в селе Михеево и на улице Новошоссейной в посёлке совхоза Сафоновский Раменского района, а также на улицах Ленина в деревне Ивашово, в селе Кудиново и на Фабричном шоссе в Старой Купавне Богородского района была удалена незаконная реклама.

Также несанкционированные рекламные объявления были убраны с дорожных знаков на улицах Волковской в Люберцах, Мира во Фрязине и 7-й Дивизии в Раменском районе. Кроме того, знаки были очищены от вандальных надписей на улице Московской в Долгопрудном.

Министерство транспорта Московской области напоминает жителям и гостям региона о необходимости соблюдения правил поведения на дорогах. Повреждение элементов дорожной инфраструктуры является правонарушением и может негативно сказаться на безопасности движения.

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В семи округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения
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Продукция «ТМ Огуречная столица» победила на конкурсе «Туристический сувенир»
17 декабря 2024, 17:27

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Продукция из огурцов торговый марки «ТМ Огуречная столица», выпускаемая в городском округе Луховицы, заняла первое место в категории «Гастрономический сувенир» средней ценовой группы на Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В конкурсе участвовало около 800 производителей сувениров со всей страны. Стенд подмосковного предприятия, где были представлены огуречное варенье, мармелад, зефир и пряники, привлёк внимание других участников и посетителей мероприятия.

Ранее компания «ТМ Огуречная столица» стала победителем окружного этапа Центрального и Северо-Западного федеральных округов всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в номинации «Гастрономический сувенир» со средним ценовым сегментом.

Церемония награждения прошла в Перми.

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#подмосковье
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День Николая Чудотворца 2024: традиции, главные чудеса святого и запреты на 19 декабря
17 декабря 2024, 17:06

Фрагмент копии фрески «Святой Николай Чудотворец» (Фото: РИА Новости/Владимир Вдовин)

Православные христиане 19 декабря отмечают День святителя Николая Чудотворца. В народе он также известен как День Николы Зимнего. Считается, что именно Николай Угодник быстрее всех приходит на помощь, является спасителем от несправедливости и напрасной смерти.
В материале «Радио 1» расскажем, кем был Николай Чудотворец, какие молитвы ему возносят и о чем просят святого.

Когда День святого Николая Чудотворца


Согласно православной церковной традиции дань, памяти Николая Чудотворца воздается три раза в году. 11 августа отмечают его День рождения, а 19 декабря (6 декабря по старому стилю) вспоминают день его смерти. В народе оба праздника называют Никола Осенний и Никола Зимний.

22 мая в народе известен как Никола Вешний или Летний — это день, когда произошло перенесение мощей Николая Чудотворца из Мир в итальянский город Бари.

Кто такой Николай Чудотворец


Комната с мощами святого Николая в Папской базилике в Бари (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Николай Чудотворец, был епископом Мир Ликийских (современная Турция) в IV веке. Святой стал известен благодаря своим чудесам и благотворительности. Николай прославился как защитник бедных, сирот и угнетённых, его жизнь была наполнена милосердием и состраданием. Николай дожил до преклонных лет. После смерти его тело начало источать миро, что привлекло множество верующих, стремившихся исцелиться от недугов и найти утешение. Сначала мощи святого находились в Мире, где он исполнял обязанности архиепископа, но в XI веке были перенесены в итальянский город Бари. Часть этих мощей сохраняется там и по сей день.

Среди самых известных легенд о святом Николае — история о том, как он тайно помог трём сестрам, обеспечив им приданое, чтобы они могли выйти замуж и избежать судьбы нищеты. Также ему приписываются различные чудеса, такие как спасение моряков от шторма и воскрешение утопленников.

Николай Чудотворец стал одним из самых почитаемых святых в христианстве, особенно в православной и католической традициях. Святой является покровителем многих городов, профессий и категорий людей, включая моряков, торговцев и детей.


История праздника Николая Чудотворца


Праздник святого Николая Чудотворца имеет глубокие корни в христианской традиции. На Руси с древних времен почитали святого, как одного из самых любимых. Почтение Николая Чудотворца началось вскоре после Крещения Руси. Святой Николай имел несколько имен: Николай Чудотворец, Николай Угодник, Святитель Николай и Николай Мирликийский. Эти прозвания отражают его заслуги перед Спасителем и ту чудесную, разнообразную помощь, которую он оказывал и продолжает оказывать верующим.

Князь Александр Невский: День памяти святого в 2024, история праздника и традиции
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Житие Николая Чудотворца


Николай Угодник появился на свет в 270 году в небольшом городке Патары, расположенном в области Ликии в Малой Азии, который был греческой колонией. Его родители были обеспеченными людьми, но при этом глубоко верующими христианами, активно поддерживающими нуждающихся.

Согласно житию святого, Николай Чудотворец с ранних лет полностью отдал себя вере и много времени проводил в храме. Взрослея, он стал чтецом, а затем и священником в церкви, где настоятелем был его дядя — епископ Николай Патарский.

После смерти родителей Николай Чудотворец раздал все свое наследство бедным и продолжил служение в церкви. Уже при жизни он стал известен своими чудесами. Он спас город Миры от ужасного голода благодаря своей искренней молитве к Христу. Также он молился за тонущих моряков и помогал неправомерно осужденным, выводя их из тюрем.

О чем молятся святому Николаю Чудотворцу


Икона «Святитель Николай Чудотворец» (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Святитель Николай считается покровителем моряков, военных, путешественников и купцов. К нему обращаются с просьбами о благополучном плавании и защите от штормов. Молитвы Николаю Чудотворцу также помогают в сложных жизненных ситуациях и разрешении конфликтов. Он оказывает поддержку тем, кто стал жертвой несправедливости, и заботится о сиротах.

Молитва Николаю Чудотворцу


Молитвы святому Николаю Чудотворцу часто содержат просьбы о помощи в конкретных жизненных ситуациях, а также выражают благодарность за уже полученные благодеяния.

«О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень,
теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче,
помози мне, грешному и унылому, в настощем житии,
умоли Господа Бога, даровати ми оставление всех моих грехов,
елико согреших от юности моея, во всем житии моем,
делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы;
и во исходе души моея помози ми окаянному,
умоли Господа Бога всея твари Содетеля,
избавити мя воздушных мытарств и вечнагомучения,
да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа,
и твоемилостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь»


Традиции в день памяти Николая Чудотворца


Свято-Никольский собор в Кисловодске (Фото: РИА Новости/Юрий Кавер)

День памяти святого Николая Чудотворца имеет множество традиций и обычаев, как в России, так и в других странах. Вот некоторые из них:
  • Церковные службы: В этот день проводятся специальные богослужения, на которых верующие молятся святому Николаю, просят его заступничества и помощи.
  • Благотворительность: Святой Николай известен своей щедростью и заботой о бедных. В его день принято помогать нуждающимся, делать пожертвования, раздавать подарки детям и тем, кто в этом нуждается.
  • Праздничные угощения: На праздник готовят особые блюда, в Рождественском посте в честь праздника делаются послабления. В этот день верующим разрешается есть растительное масло, рыбу, вино.

Что можно и нельзя делать в день Николая Чудотворца


  • Ссориться и злословить: В день святого Николая следует избегать конфликтов, споров и негативных эмоций.
  • Работать слишком усердно: Священнослужители рекомендуют воздерживаться от тяжелой работы и забот, чтобы сосредоточиться на духовной стороне праздника.
  • Игнорировать нуждающихся: Этот день призывает к благотворительности, поэтому не стоит забывать о тех, кто нуждается в помощи.
  • Злоупотреблять алкоголем: Празднование должно быть умеренным, чтобы не отвлекаться от сути дня.

Православный иерей духовно помог мусульманскому подразделению в зоне СВО
Православный иерей духовно помог мусульманскому подразделению в зоне СВО

Приметы на 19 декабря


Если в День святого Николая стоит холодная погода, то вся зима будет холодной, а если теплая, то зима будет ясной и без сильных морозов.

Все дороги замело снегом – снегопад будет идти до Нового года.

Если на Николу Зимнего ясно, то и на Николу Летнего в мае будет тепло и сухо.

Если до 19 декабря не раздать все долги, то в следующем году придется бедствовать.


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#статьи
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Для подмосковных производителей молока состоится Международная выставка «DairyTech»
17 декабря 2024, 17:02

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Производители молока из Подмосковья и представители отрасли приглашаются к участию в Международной выставке DairyTech, посвящённой оборудованию для производства молока и молочных продуктов. Выставка пройдёт с 21 по 23 января 2025 года в выставочном центре «Крокус Экспо», павильон 3, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На выставке будет представлено новейшее оборудование для переработки молока и производства молочных продуктов. Также планируется проведение деловой программы с участием более 100 экспертов. Они обсудят ситуацию на рынке молока и сыра, технологические процессы, автоматизацию, импортозамещение и другие актуальные темы.

Подробная информация и программа мероприятия размещены на официальном сайте. В прошлом году выставку посетили более 3,9 тысяч человек из 74 регионов России и 23 стран мира.

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#подмосковье
#молоко
#молочная продукция
#минсельхозпрод мо
#выставка
#производители
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В ноябре в Подмосковье провели 14,6 тысяч ветеринарно-санитарных исследований мяса
17 декабря 2024, 16:43

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Качество мяса на рынках и ярмарках Московской области контролируется ветеринарно-санитарными службами, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В лабораториях специалисты проводят различные исследования, такие как физико-химические методы, дозиметрия для определения содержания нитратов и других вредных веществ, варка пробы, оценка запаха и прозрачности бульона, цвета и количества пены. Свинина обязательно проверяется на наличие трихинелл.

За ноябрь специалисты провели более 14,6 тысяч анализов мяса: около 7,8 тысяч образцов свинины, более 4,7 тысяч образцов говядины и 2,1 тысяч образцов баранины. Все результаты оказались отрицательными, и вся мясная продукция была признана годной для продажи.

Эксперты Государственной ветеринарной службы Московской области советуют обращать внимание на цвет мяса при покупке: свинина должна быть бело-розовой, говядина — насыщенного красного цвета, а баранина — красно-коричневого оттенка. Тёмные пятна на мясе указывают на то, что оно хранилось при комнатной температуре более суток.

Свежее мясо не должно быть скользким, иметь резкий запах и плотную консистенцию. При нажатии свежее мясо быстро восстанавливает свою форму.

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#минсельхозпрод мо
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В акции «ГИА. Осознанность. Профориентация» приняли участие более 1,5 тыс. школьников
17 декабря 2024, 16:32

Фото: Министерство образования Московской области

В Московской области продолжается ежегодная акция «ГИА. Осознанность. Профориентация». Мероприятие прошло в Мытищах, Волоколамске и Богородском городском округе и собрало более полутора тысяч учащихся и их родителей из Подмосковья, сообщает Министерство образования Московской области.
Учреждения среднего и высшего профессионального образования и представители предприятий городских округов предоставили участникам информацию о возможностях и успешном пути развития в выбранной профессии.

Учащиеся и их семьи ознакомились с образовательными учреждениями, такими как Волоколамский филиал Красногорского колледжа, Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка», Московский областной казачий институт технологий и управления (филиал МГУТУ им. К. Г. Разумовского), Бизнес-академия экономики и сервиса, филиал ГУП, Ногинский колледж, Московский Политех, Подмосковный колледж «Энергия», а также с предприятиями, такими как Богородский хладокомбинат, АО «Петрус», АО «Чистовье» и Электростальский химико-механический завод им. Н. Д. Зелинского.

Ученики приняли участие в мастер-классах, организованных представителями университетов и колледжей. Это позволило им ознакомиться с различными отраслями и профессиональными областями, а также получить полезные советы от квалифицированных педагогов и сотрудников успешных компаний.

Пресс-служба сообщила, что акция «ГИА. Осознанность. Профориентация» проводится в Московской области с 2022 года и помогает учащимся прогнозировать свои результаты на ОГЭ и ЕГЭ, а также выбирать предметы для итоговой аттестации.

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#профориентация
#огэ
#егэ
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В городском округе Видное состоялся Бал школьного спорта
17 декабря 2024, 16:13

Фото: Министерство образования Московской области

В Детской школе искусств города Видное прошёл Бал школьного спорта Подмосковья, участниками которого стали около 240 лучших спортсменов и преподавателей. О награждении победителей и призёров спортивных мероприятий, которые проводились в регионе в 2024 году, сообщает Министерство образования Московской области.
Директор областного центра дополнительного образования и воспитания Юрий Макеев наградил победителей региональных этапов соревнований «ГТО-командный зачёт» и Всероссийской акции «Физическая культура и спорт — альтернатива пагубным привычкам». Он также отметил лауреатов и победителей регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди учителей физкультуры и спорта, а также конкурса «Учитель здоровья России — 2024».

Фото: Министерство образования Московской области

«Всего в спортивных мероприятиях Подмосковья принимают участие более полумиллиона школьников. На награждение приехали ребята почти из всех городских округов Московской области. В школах региона созданы спортклубы, есть свои спортивные команды. Спорт развивается в каждом уголке Подмосковья», — подчеркнул Макеев.
Кроме того, участников поздравил президент Московской областной федерации гольфа Валерий Гаврилов. Он вручил награды победителям региональных этапов «Президентских состязаний», «Президентских спортивных игр», соревнований «Олимпийская команда» и Всероссийского конкурса среди школьных спортивных клубов.

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