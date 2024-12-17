Министерство экологии предупреждает жителей Подмосковья об опасности кабанов

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области
Секачи, самцы кабанов, могут нападать на людей, но такие случаи редки и обычно происходят по вине человека, который провоцирует животное своим поведением или невнимательностью.
В Московской области популяция кабанов немногочисленна, но при встрече с диким животным важно сохранять спокойствие и не провоцировать его на агрессию. Чтобы обезопасить себя, следует отойти на безопасное расстояние. Скорее всего, если следовать простым правилам безопасности и вести себя спокойно, животное само уйдёт.
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