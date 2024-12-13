Подмосковные ветеринары рассказали, чего ждать от питомцев определённых пород

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Хозяевам очень важно знать особенности породы своего питомца. Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода, об этом предупредили региональные ветераны.
«Животные похожи на владельцев. Ведь каждый подбирает питомца и его породу по душе. От породы зависит поведение и темперамент любимца. Так, некоторые собаки могут быть более энергичными, требовать больше внимания и физических нагрузок. Среди таких пород – джек-рассел-терьер, небольшая, но сильная и подвижная собака, которая не даст заскучать владельцу. При этом она быстро учится новым командам и становится преданным другом», – отметили в министерстве.Чихуа-хуа и померанские шпицы, наряду со своими товарищами, превышающими 25 см в холке, считаются отважными и гордыми, обладают живым умом и сообразительностью, хорошо контактируют с детьми.
Вместе с тем некоторые породы кошек и собак склонны к определённым заболеваниям. Зная особенности питомца, владелец может заранее принять профилактические меры и выбрать правильный уход.
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Лора Луганская