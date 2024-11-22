Психолог Дугенцова раскрыла пользу пет-терапии

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Психолог Дарья Дугенцова заявила, что наличие у человека домашних животных позитивно влияет на его психоэмоциональное состояние, а также избавляет его от чувства одиночества.
«Домашние питомцы позитивно влияют на психологическое состояние человека. Как минимум, они становятся причиной, по которой человек получает гормоны радости и счастья, с ними устанавливается эмоциональная связь, которой может не хватать человеку в обычной жизни. А ещё, при наличии дома «друга» человек перестает испытывать одиночество», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.Ранее психолог Дарья Яушева также заявляла, что домашние животные могут помочь человеку справляться с одиночеством и стрессом.
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