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Психолог Дугенцова раскрыла пользу пет-терапии

Психолог Дугенцова: С помощью пет-терапии человек получает гормоны радости
Фото: iStock/Chalabala

Фото: iStock/Chalabala

Психолог Дарья Дугенцова заявила, что наличие у человека домашних животных позитивно влияет на его психоэмоциональное состояние, а также избавляет его от чувства одиночества.


«Домашние питомцы позитивно влияют на психологическое состояние человека. Как минимум, они становятся причиной, по которой человек получает гормоны радости и счастья, с ними устанавливается эмоциональная связь, которой может не хватать человеку в обычной жизни. А ещё, при наличии дома «друга» человек перестает испытывать одиночество», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

Ранее психолог Дарья Яушева также заявляла, что домашние животные могут помочь человеку справляться с одиночеством и стрессом.

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#дома
#развитие
В Ленинском округе очистили два водных объекта
22 ноября 2024, 18:39

Фото: пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова

Завьяловский пруд и реку Гвоздянку вместе с расположенным на её русле Сухановским прудом очистили в Ленинском городском округе, работы провели в рамках областной госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья», сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.
«Проблема загрязнения водоёмов и прудов становится все более актуальной в связи с экологической обстановкой. Чистка воды прудов и водоёмов от загрязнений является частью обеспечения экологической устойчивости и здоровья населения», — сказала замглавы Ленинского округа Виктории Морозовой.
Водоёмы попали в экологическую программу по итогам народного голосования. В ходе работ там очистили водную гладь, а также провели окос камыша и опиловку прибрежных деревьев.

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#экологическая акция
#водоёмы
#ленинский городской округ
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Синоптик Позднякова спрогнозировала похолодание на следующей неделе в Москве
22 ноября 2024, 18:11

Фото: iStock/yulenochekk

Метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что в ближайшие дни южный циклон принесёт потепление столице, однако оно продлиться недолго, и уже к следующей неделе Москву ожидает похолодание.
«К среде фон температуры приблизится к климатической норме. Ночные значения составят от -2 до -7°C, а дневные – от -1 до -6°C. Это, можно сказать, начало метеорологической зимы», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Позднякова.

А в Кузбассе в городе Юрга спасли трёх несовершеннолетних мальчиков, оказавшихся на тонком льду реки Томь. После спасения медицинская помощь детям не понадобилась, однако жителя\м всё равно напомнили о мерах предосторожности в осенне-зимний период, когда на водоёмах устанавливается полноценный ледяной покров.

«Этот случай стал напоминанием о важности соблюдения правил безопасности вблизи водоёмов в зимний период, особенно в период установления ледового покрова. Лёд может казаться прочным, но он способен разрушиться в любой момент. Спасатели же, как всегда, продемонстрировали свою готовность прийти на помощь в самых сложных ситуациях. Важно помнить, что безопасность превыше всего», — приводит «Сiбдепо» сообщение Агентства по защите населения и территории Кузбасса.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» сообщил, что в Москве и области с выходных начнутся отрицательные температуры.

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#прогноз
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Юным жителям Ленинского округа вручили первые паспорта
22 ноября 2024, 17:50

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Церемонию вручения первых паспортов Российской Федерации провели для семи 14-летних жителей Ленинского городского округа в здании администрации, главный документ ребята получили из рук главы округа Станислава Каторова. Он также вручил юным гражданам подарки, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Получение паспорта — это не только важное событие для ребят, но и момент гордости и уважения, когда они смогли официально стать гражданами Российской Федерации. Желаю ребятам смело идти к намеченным целям и мечтам, а также в полной мере реализовывать свой потенциал», — сказал Станислав Каторов.
Отмечается, что такие мероприятия в администрации округа проводят ежемесячно, принять участие может любой юный житель округа, впервые получающий паспорт РФ.

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#ленинский городской округ
#паспорт
#церемония
#станислав каторов
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«Брат», «Слово пацана», «Жизнь по вызову»: Выяснилось, какой герой нужен российскому зрителю
Кинокритик Голубчиков: криминальная драма — излюбленный киножанр россиян
22 ноября 2024, 17:33

Сергей Бодров в роли Данилы Багрова (Фото: © Кинокомпания CTB (1997))

Сериалы стали самым востребованным контентом для россиян на ТВ и в онлайн-кинотеатрах, обогнав ток-шоу и информационные программы, следует из исследований Mediascope.
Топ-30 сериалов по поиску возглавил проект «Слово пацана: кровь на асфальте», вторая строчка принадлежит сериалу «Жизнь по вызову», третья — «Волшебный участок», четвертая — «Универ», пятая — «Пацаны».

Кинокритик, главный редактор кинопортала «Зум. Фильм» Александр Голубчиков в беседе с «Радио 1» заявил, что российское кино сейчас на хорошем уровне и вполне конкурентноспособно.

«Мы научились снимать. Естественно, хочется сравнивать наше с зарубежным, ведь только так мы можем понять, на каком мировом уровне находимся. Последнее время у нас доступ к голливудскому и любому зарубежному кино сильно ограничен. Мы нарастили свои технологии, научили специалистов создавать достаточные спецэффекты. Благодаря финансовым вложениям Минкульта в "Фонд кино", мы теперь конкурентоспособны. Как только ушла в массовом порядке зарубежная конкуренция, у наших фильмов и сериалов появилась возможность показать себя, потому что долгое время наш зритель не хотел смотреть российское кино, а сейчас оказалось, что оно очень даже смотрибельно», — сказал эксперт.

Он также рассказал, что некоторые фильмы стали культовыми не сразу, а спустя некоторое время.

«Все говорят про "Брат" и "Брат 2", но это было кино не для всех. Этот фильм сначала не так много собрал. Он стал только со временем культовым. А в 1997 году кинотеатры вообще были закрыты и превращены в автосалоны, поэтому кинопроката не было. Некоторые фильмы сначала выходили на телевидении, а потом их показывали в кинопрокате, но их мало кто видел. Самым кастовым фильмом в двухтысячных стал "Ширли-Мырли"», — поделился критик.

По его словам, самый востребованный российским зрителем киножанр — криминальная драма.

«Сейчас не так много комедий, зато много драмы. "Слово пацана" — криминальная драма, "Жизнь по вызову" — криминальная драма. Фэнтези тоже пошло потихоньку. Этой зимой мы ждем несколько комедий, которые могут собрать хорошую кассу. Мы видим, что уже почти миллиард собрал фильм "Руки вверх" — это музыкальная драма. Музыкальный жанр пошел в кино. Ждем бум биографических картин», — поделился Голубчиков.

Собеседник рассказал, что если в девяностых был главным российским героем — Данила Багров, то сегодня это герой-одиночка, который в результате становится спасителем человечества.

«Если посмотреть на кассовые сборы, то это парень, готовый бороться со вселенским злом. Герой-одиночка, который, может, и ловил чертей, но в результате стал избранным спасителем человечества. История про Иванушку-дурачка», — рассказал главный редактор кинопортала «Зум. Фильм».

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В Дубне готовят к открытию каток на Молодёжной поляне
22 ноября 2024, 17:12

Сергей Бодров в роли Данилы Багрова (Фото: © Кинокомпания CTB (1997))

Строительство катка ведётся на Молодёжной поляне в Дубне, открыть его планируется уже в декабре, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Проект реализуется при поддержке областного правительства. Вход на каток и прокат оборудования будут бесплатными. Площадку украсим новогодней иллюминацией», — рассказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
Он добавил, что на катке будут проводиться праздничные программы.

В настоящее время на будущем катке уже установили холодильное оборудование, завершили сборку бортов и айс-матов, смонтировали здания проката инвентаря.

В администрации отметили, что второй сезонные каток в Дубне будет открыт на стадионе «Волна», в настоящее время его монтируют.

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#дубна
#каток
#максим тихомиров
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Глава Ленинского округа проверил строительство детсада и школы в ЖК «Зелёные аллеи»
22 ноября 2024, 16:56

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Школу, рассчитанную на 1225 учеников, и детский сад на 155 воспитанников возводят на территории жилого комплекса «Зелёные аллеи» в Ленинском городском округе, ход строительства поверил глава округа Станислав Каторов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В детском саду сейчас ведутся работы по каменной кладке наружных стен первого этажа и парапета кровли, а также устройство железобетонных конструкций входных групп. Строительная готовность детсада составляет 30%. В школе на данный момент устраивают фундамент и армируют вертикальные конструкции цокольного этажа. Объект готов на 8%», — сказал Станислав Каторов.
Он добавил, что новый детский сад должен заработать 1 сентября 2025 год, а школу планируется открыть в первом квартале 2026 года.

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#ленинский городской округ
#станислав каторов
#строительство
#школа
#детский сад
#детсад
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В Ленинском районе состоялась встреча жителей с главой округа
22 ноября 2024, 16:44

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ленинский

Глава Ленинского городского округа Московской области Станислав Каторов вместе с директором кластера группы «Самолёт» Денисом Маркановым провели встречу с жителями дома № 17 в жилом комплексе «Зелёные аллеи», сообщает пресс-служба администрации городского округа Ленинский.
«На встрече с жителями обсудили дальнейшие шаги по восстановлению фасада здания. Сейчас выполнено около 37% работ: из 16 тысяч демонтированных плит установлены порядка 5800 новых, на объекте задействованы 42 специалиста и 16 строительных люлек», — сказал Каторов.
Каторов отметил, что подрядчик ускоряет процесс работы, так как погода позволяет это делать.

«Ремонт фасада планируем завершить к концу этого года — полностью закроем контур. Завершение мелких работ запланировано на январь 2025 года», — сообщил глава округа.
Кроме того, во время встречи активные жители смогли задать волнующие вопросы не только главе округа, но и представителям управляющей компании и профильным заместителям главы.

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#кап ленинский городской округ
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#встреча
#подмосковье
#жители
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Синоптик Варакин рассказал, какая температура будет в Москве на выходных
Синоптик Варакин: в Москве с воскресенья будут отрицательные температуры
22 ноября 2024, 16:41

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Недавно Москва и область пережили шторм: дождь, ветер, снег. Что готовит для жителей погода на ближайших выходных?
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» сообщил, что в Москве и области с выходных начнутся отрицательные температуры.

«В Москве и Московской области, снежный покров будет завтра, 23 ноября. Осадки будут в смешанной фазе, это будет в основном мокрый снег. Это у нас волновой циклон с юга, поэтому, возможно, уже с утра температура конечно будет существенно ниже. В Москве уже с воскресенья будут отрицательные температуры», — сказал он.

По его словам, ледяных дождей, о которых многое говорят, пока не прогнозируется.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал приход метеорологической зимы в Москву уже в это воскресенье, 24 ноября.

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#подмосковье
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#температура
#осадки
#фобос
#циклон
#прогноз погоды
#дождь
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«Единая Россия» провела первое заседание регионального Совета первичных отделений партии
22 ноября 2024, 16:32

Игорь Брынцалов (фото: Мария Великая)

22 ноября в Доме Правительства Московской области прошло первое заседание регионального совета первичных отделений партии «Единая Россия», которое открыл секретарь Московского областного регионального отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Сегодня мы проводим первое заседание и важно обсудить, каким образом строить дальнейшую работу, что необходимо сделать для более эффективной работы первичек с точки зрения партийных и электоральных задач», — отметил Брынцалов.
Кроме того, он сообщил, что в Подмосковье насчитывается около 4 тысяч первичных организаций. В тех муниципалитетах, где работа с первичными организациями ведётся систематически, секретари участвуют во всех мероприятиях и являются основой партии. Он подчеркнул, что они будут оказывать влияние на принимаемые решения и принимать активное участие в реализации планов.

В приоритете находятся просьбы граждан, которые формируются в ходе избирательных кампаний разных уровней.

Также сообщается, что в течение года проводились встречи с секретарями первичных отделений, в ходе которых были определены основные потребности: информирование и участие в партийных мероприятиях, прямую коммуникацию с представителями партии на местах, а также продвижение и поддержку инициатив первичных организаций на муниципальном и региональном уровнях.

«Идея заключается в том, что мы сегодня единственная партия в стране, которая имеет представительство в виде первичек и четкую адресную привязку к избирательным участкам, где проживают жители и представительства», — сказал секретарь Московского областного регионального отделения партии, председатель Мособлдумы.
Главная цель на сегодня — создание устойчивой партийной структуры на основе секретарей первичных организаций.

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#подмосковье
#работа
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#единая россия
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