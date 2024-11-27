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Машину с полным салоном украденных баранов остановили под Омском

В Омской области полицейские остановили машину с восемью баранами и тремя людьми
Фото: iStock/N-sky

Фото: iStock/N-sky

Легковой автомобиль с восемью баранами и тремя людьми в салоне остановили полицейские в Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Правоохранители остановили Nissan Sunny для проверки документов на трассе Шербакуль — Азово. В салоне небольшого автомобиля находились животные. Водитель и пассажир транспортного средства не смогли объяснить, откуда взялось такое количество животных и куда их везли.

Примечательно, что накануне в окрестностях произошла серия краж скота. В селах Максимовка, Изюмовка и Северное пропало более 40 голов. Полицейские установиили, что 27-летний Эльдар Ахметов и его друг, 25-летний Аман Ертисбаев промышляли кражей животных.







Оба похитителя овец были задержаны. Им может грозить до пяти лет колонии, пишет Telegram-канал «112».

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#112
#машина
Центр помощи при ДТП Ленинского округа принял почти 30 тыс. сообщений об авариях
27 ноября 2024, 11:21

Фото: пресс-служба администрации Ленинского ГО

Центр бесплатной помощи автомобилистам при ДТП в Видном за время своей работы получил и обработал более 29,8 тыс. сообщений об автоавариях. Свыше 9,2 тыс. принято в 2024 году, сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.
Центр действует в муниципалитете с 1 декабря 2021 года.
«Ожидание сотрудников Госавтоинспекции на дороге может провоцировать новые аварии и пробки. Возможность урегулировать мелкое ДТП в специальном центре или с помощью дистанционной консультации позволила в четыре раза сократить время пребывания участников аварии на проезжей части», – пояснили в пресс-службе.
Каждый день в центре дежурят два сотрудника. К ним могут обратиться участники незначительных дорожных аварий за консультацией по оформлению европротокола, если ДТП произошло без пострадавших и у обеих сторон есть полисы ОСАГО.

Фото: пресс-служба администрации Ленинского ГО

Всего в Подмосковье работают 16 стационарных центров помощи при ДТП, а также круглосуточная «горячая линия», где можно получить рекомендации о том, как провести фотофиксацию и самостоятельно оформить документы.

Служба помощи при ДТП в Ленинском городском округе работает ежедневно с 8:00 до 20:00 по адресу: Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 32/56.

Связаться со специалистами можно по телефону экстренной службы 112.

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#московская область
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С горящей фермы в Серпухове эвакуировали 100 коров
27 ноября 2024, 11:12

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пожар произошёл на животноводческой ферме в деревне Сераксеево городского округа Серпухов, из огня вывели сто коров, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Сообщение о пожаре поступило от работников фермы в службу экстренных случаев «Система-112» во вторник, 26 ноября. Прибывшие работники пожарно-спасательных формирований увидели интенсивное горение деревянной постройки, площадь пожара составила 1,2 тыс. квадратных метров. Работники фермы успели эвакуировать 100 голов крупного рогатого скота», — говорится в сообщении.
Пожарные немедленно развернули рукавные линии и начали заливать огонь, воду для тушения подвозили от пожарного водоёма, расположенного в километре от фермы. В результате возгорание удалось оперативно потушить. Пострадавших нет.

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Муж няни совращал ее подопечную на протяжении четырех лет
27 ноября 2024, 10:36

Фото: iStock/juriskraulis

Муж няни совершал над подопечной жены действия сексуального характера и показывал порнографию на протяжении четырех лет. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, женщина пять лет работала няней в Москве. Она забирала девочку из детского сада и водила на разные дополнительные занятия. В какой-то момент она привлекла к этому и своего мужа. Он все чаще начал сопровождать ребенка на секции во второй половине дня. Позже няня заболела и умерла.

Спустя некоторое время девочка поделилась с мамой, что боится общаться с мальчиками. Матери удалось разговорить дочь, которая рассказала о том, что муж ее няни Хамаюн совершал с ней действия сексуального характера, а также показывал ей порнографию.

Семья сразу обратилась в полицию. Педофилом оказался уроженец Афганистана с российским гражданством. Он жил и работал в Москве. Сейчас ведутся его поиски.

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У жилого дома в Подмосковье взорвалась машина
РИА Новости: у жилого дома в ЖК «Лайково» в Подмосковье взорвалась машина
27 ноября 2024, 10:16

Фото: iStock/trikolor

Во дворе жилого дома в ЖК «Лайково» в Одинцовском районе Подмосковья взорвалась машина. Об этом сообщили в экстренных службах.
Согласно предварительной информации, взрыв авто мог произойти из-за поджога, после чего взорвался бензобак. Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал РЕН ТВ.



На данный момент пожар уже потушен. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. Причины инцидента в правоохранительных органах не назвали.

Ранее сообщалось, что на Фестивальной улице в Москве взорвался и перевернулся автомобиль. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Труп россиянки обнаружили в горячем источнике в горах Индии

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В техпомещении автосалона в Воронежской области произошел крупный пожар

#пожар
#автомобиль
#взрыв
#происшествия
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Труп россиянки обнаружили в горячем источнике в горах Индии
27 ноября 2024, 09:59

Фото: iStock/undefined undefined

В горячем источнике в горах Индии обнаружили мертвую российскую туристку. Предварительно, она отравилась природными газами. Об этом сообщает Shot.
45-летняя россиянка Татьяна Лубиан вечером 23 ноября отправилась в одиночестве на горячие источники в деревне Ганганани. В отель она уже не вернулась. На следующий день местные жители нашли ее в горячем источнике.

В Индии Татьяна находилась около месяца со своими друзьями из Литвы и России. Они занимались духовными практиками и медитировали. Погибшая ходила на источник три раза в день. Друзья планируют кремировать погибшую по всем местным традициям в Ганганани.

Полиция считает, что женщина погибла из-за отравления вредными природными газами или сердечного приступа. Туристов предупреждали заранее о том, что на источниках нельзя находиться более 15-20 минут.

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#мальчик
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Правнучка летчика Чкалова уехала за границу после совершения преступления
Обвиняемая в призывах к терроризму правнучка Чкалова скрылась за границей
27 ноября 2024, 09:24

Фото: iStock/Chalabala

Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* скрылась за границей после совершения преступления по делу о призывах к терроризму. Об этом сообщает РИА Новости.
Богдановой* вменяют ч2 ст. 205.2 («Публичные призывы к терроризму»). Ей может грозить до 7 лет тюремного заключения. Уточняется, что она также объявлена в международный розыск.

Ранее Росфинмониторинг внес Богданову* в перечень террористов и экстремистов. В начале текущего месяца ее заочно арестовали.

Напомним, в одном из публичных заявления Богданова* выступила с призывами к Западу о совершении ядерного удара по Москве. По ее мнению, только такими действиями возможно завершить конфликт на Украине.

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*Признана иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов на территории РФ
#розыск
#удар
#рф
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В Москве трёхлетний мальчик съел шоколадку и умер
«МК»: В Москве трехлетний мальчик умер после перекуса шоколадкой
27 ноября 2024, 09:09

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Москве умер трехлетний мальчик после того, как съел шоколадку. Об этом информирует mk.ru.
Трагедия произошла ночью 26 ноября. Утверждается, что сначала мальчика стало тошнить, после чего он потерял сознание. Прибывшие на место медики обнаружили у малыша остановку сердца, спасти его не удалось.

На сегодняшний день специалисты устанавливают точную причину гибели ребенка. Неизвестно, ел ли он что-либо еще помимо шоколада до появления первых признаков недомогания. Матери мальчика потребовалась помощь, поскольку на момент приезда врачей она находилась в шоковом состоянии.

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В техпомещении автосалона в Воронежской области произошел крупный пожар

Охранник ресторана в Москве одним ударом отправил в кому закурившего гостя
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#шоколад
#смерть
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В техпомещении автосалона в Воронежской области произошел крупный пожар
27 ноября 2024, 07:47

Фото: iStock/Distortion Media

Крупный пожар произошел в техническом помещении автосалона в хуторе Ветряк Воронежской области. Его удалось потушить на площади 400 кв. м. Пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«Воронежские огнеборцы МЧС России тушат техпомещение автосалона. В хуторе Ветряк горит пристройка к автосалону. Существует угроза распространения огня», — говорится в сообщении.

Для тушения пожара привлекли 28 человек и девять единиц техники. Возгорание потушили на площади 400 кв. м.

В региональном ГУ МЧС пояснили, что распространение огня удалось остановить. Пожар не перекинулся на сам автосалон, а из горящих помещений удалось эвакуировать несколько десятков автомобилей.

При пожаре никто не пострадал. Выясняются причины его возникновения.

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#возгорание
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«Буря столетия»: сильнейший снегопад в Благовещенске помешал авиарейсам
Снегопад в Благовещенске заставил перенаправить утренние рейсы в Хабаровск
27 ноября 2024, 06:54

Фото: iStock/COM & O

Сильный снегопад в Благовещенске, названный «бурей столетия» и длящийся уже двое суток, стал причиной переброски утренних рейсов из Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока на запасной аэродром в Хабаровске, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.
Рейсы, направленные в Благовещенск, остаются в Хабаровске, а вылеты из города задержаны, включая международный рейс в Утапао.

«Из-за снегопада в Благовещенске несколько утренних рейсов ушли на запасной аэродром в Хабаровск. Рейс 5211 Новосибирск — Благовещенск. Рейс 299 Екатеринбург — Благовещенск. Рейс 2461 Владивосток — Благовещенск», — говорится в сообщении.
За последние двое суток в Благовещенске выпало рекордное количество осадков — 36 миллиметров, что стало абсолютным максимумом за последние 97 лет.

Снегопад вызвал транспортный коллапс в городе: школы перевели на дистанционное обучение, а спасатели и пожарные работают круглосуточно, помогая вытаскивать из сугробов автомобили.

На трассах области застряли рейсовые автобусы, грузовики с удобрениями и машины «скорой помощи». Спасательные службы эвакуировали пассажиров и водителей, а застрявшие транспортные средства освобождают с помощью тяжелой техники.

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