Машину с полным салоном украденных баранов остановили под Омском

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Легковой автомобиль с восемью баранами и тремя людьми в салоне остановили полицейские в Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Правоохранители остановили Nissan Sunny для проверки документов на трассе Шербакуль — Азово. В салоне небольшого автомобиля находились животные. Водитель и пассажир транспортного средства не смогли объяснить, откуда взялось такое количество животных и куда их везли.
Примечательно, что накануне в окрестностях произошла серия краж скота. В селах Максимовка, Изюмовка и Северное пропало более 40 голов. Полицейские установиили, что 27-летний Эльдар Ахметов и его друг, 25-летний Аман Ертисбаев промышляли кражей животных.
Оба похитителя овец были задержаны. Им может грозить до пяти лет колонии, пишет Telegram-канал «112».
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Примечательно, что накануне в окрестностях произошла серия краж скота. В селах Максимовка, Изюмовка и Северное пропало более 40 голов. Полицейские установиили, что 27-летний Эльдар Ахметов и его друг, 25-летний Аман Ертисбаев промышляли кражей животных.
Оба похитителя овец были задержаны. Им может грозить до пяти лет колонии, пишет Telegram-канал «112».
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Екатерина Коршунова