Муфтий Подмосковья исполнил желание школьницы из Мариуполя побывать на Кремлёвской ёлке

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Муфтий Московской области Рушан Аббясов принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». Он снял с ёлки шар с желанием 15-летней школьницы из Мариуполя Виктории Рысковой, мечтавшей побывать на Кремлёвской ёлке.
Муфтий подготовил для Виктории увлекательную программу знакомства со столицей. Девочка посетила Московский цирк Никулина на Цветном бульваре, где посмотрела новогоднее представление «Конёк Горубнок», Третьяковскую галерею. Учитывая увлечение Вики рисованием, знакомство с музеем было для неё особо значимым.
Далее школьница посетила Московскую Соборную мечеть, где её встретил Рушан Аббясов. Он провёл экскурсию по мечети, рассказал о её истории и архитектуре, внутреннем убранстве. Во время чаепития муфтий подарил Вике планшет и вручил билеты на Кремлёвскую ёлку. По пути девочка познакомилась с Красной площадью и побывала на ярмарке.
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Далее школьница посетила Московскую Соборную мечеть, где её встретил Рушан Аббясов. Он провёл экскурсию по мечети, рассказал о её истории и архитектуре, внутреннем убранстве. Во время чаепития муфтий подарил Вике планшет и вручил билеты на Кремлёвскую ёлку. По пути девочка познакомилась с Красной площадью и побывала на ярмарке.
«Сейчас я учусь в 10-м классе, хочу стать стоматологом. Нам в школе рассказали про «Ёлку желаний», и мама предложила мне поучаствовать. Я написала письмо. Очень хотелось попасть именно на ёлку в Москву, чтобы набраться впечатлений. Я уже ездила в Цирк Никулина, в Третьяковскую галерею. Мне очень понравилось», – рассказала девочка.Благотворительная акция «Ёлка желаний» проводится в России с 2018 года. Каждый может подарить радость детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Загадать желание могут дети в возрасте от 3 до 17 лет с ОВЗ и инвалидностью, с состоянием здоровья, угрожающим жизни, сироты и оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, ребята из семей военнослужащих, участников СВО и проживающие в новых регионах. За пять лет существования акции удалось исполнить желания более 106 тыс ребят.
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Лора Луганская