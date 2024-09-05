Министр благоустройства Хайкин займёт пост зампреда подмосковного правительства

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Мособлдума согласовала назначение Михаила Хайкина на должность зампреда правительства – министра благоустройства Московской области. Он будет курировать вопросы благоустройства, спорта и культуры, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Михаил Владимирович работает в Московской области с 2014 года. Он курировал блок по архитектурно-художественному облику, формировал его в регионе. С 2018-го возглавил первое в России Министерство благоустройства, и оно является лидером в стране по реализованным проектам и проектам, выигранным на всероссийских конкурсах. Наш регион стабилен в этом направлении, является лидером», – сказал на заседании председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Кандидатуру Хайкина поддержали все фракции, представленные в Мособлдуме.
До назначения на должность министра благоустройства Подмосковья Хайкин занимал пост первого заместителя начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области. С 2015 до 2018 года работал главным архитектором Подмосковья.
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Лора Луганская