Подмосковье завоевало Национальную премию по формированию комфортной городской среды

Фото: пресс-служба Минблаго МО
Московская область стала победителем I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
Вручение премии провели в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Подмосковье отличилось в номинации «Лучший регион по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»».
Лауреатами и победителями в 18 номинациях стали лучшие управленческие команды регионов по благоустройству территорий, повышению качества городской среды, вовлечению жителей в городские проекты, информационному сопровождению, развитию малых городов и исторических поселений.
По данным министерства, Подмосковье занимает лидирующие позиции в рейтинге Минстроя страны по качеству городской среды и входит в топ-3 этого списка последние пять лет. Региональные методики повышения индекса качества городской среды признаны одними из лучших в России.
В министерстве отметили и увеличение количества природных территорий, обустроенных для отдыха. Их число стало больше в несколько раз. Сейчас на территории Московской области – 194 парка и лесопарка, где всегда комфортно отдыхать.
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«За пять лет мы провели масштабную работу по благоустройству региона. Успешно благоустроили 480 объектов – 194 пешеходные зоны, 37 площадей, 71 сквер, 44 набережные и 20 лесопарков. Мы гордимся тем, что 73 из 74 города Подмосковья теперь имеют статус городов с благоприятной городской средой. Благодарим Минстрой России за высокую оценку нашей работы. В следующие пять лет планируем создать ещё больше парков и общественных пространств», – заявил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Лауреатами и победителями в 18 номинациях стали лучшие управленческие команды регионов по благоустройству территорий, повышению качества городской среды, вовлечению жителей в городские проекты, информационному сопровождению, развитию малых городов и исторических поселений.
По данным министерства, Подмосковье занимает лидирующие позиции в рейтинге Минстроя страны по качеству городской среды и входит в топ-3 этого списка последние пять лет. Региональные методики повышения индекса качества городской среды признаны одними из лучших в России.
В министерстве отметили и увеличение количества природных территорий, обустроенных для отдыха. Их число стало больше в несколько раз. Сейчас на территории Московской области – 194 парка и лесопарка, где всегда комфортно отдыхать.
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Лора Луганская