В Жуковском после благоустройства открыли парк

В рамках мероприятия, которое проходило 24 августа, представили экспозиции авиационной техники, современные и ретро автомобили, мототехнику, разбили военно-патриотический лагерь с полевой кухней, а также провели мастер-классы и викторины авиационной направленности. Все желающие могли встретиться и лично пообщаться с Героями СССР и России – космонавтами, заслуженными летчиками-испытателями, известными конструкторами и инженерами.

«Уже в четвертый раз ДАКС проходит в Жуковском, и за эти годы салон успел зарекомендовать себя, как уникальное мероприятие, которого, без всякого преувеличения, ждут многие наши жители. И, что особенно радует, наши самые юные жители знакомятся с миром авиации, узнают много нового и интересного. Жуковский — это город авиации, поэтому, конечно, необходимо с самых ранних лет знакомить детей с авиацией и авиационными профессиями», — прокомментировал глава Жуковского Борис Аубакиров.