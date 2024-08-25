В Жуковском после благоустройства открыли парк

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский
24 августа в Жуковском в рамках Дня города прошло открытие городского парка после благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации г.о. Жуковский.
В мероприятии поучаствовал глава города Борис Аубакиров, депутаты Мособлдумы Игорь Коханый и Игорь Чистюхин, местные депутаты, «Волонтеры Подмосковья», активисты «Молодой гвардии» и местные жители.
«Знаю, с каким нетерпением многие жуковчане ждали этого дня. Мы постарались максимально сохранить привычное нескольким поколениям жуковчан зонирование. Постоянно были на связи с инициативными группами и активными жителями, учитывали их пожелания. Например, по многочисленным просьбам на детской площадке были сохранены и отреставрированы исторические бетонные скульптуры животных. Я считаю, что это очень правильно, и они великолепно вписались в обновленный парк», — отметил Аубакиров.Глава города также выразил благодарность всем, кто принимал участие в работе: активных жителей, проектировщиков и подрядчиков
В рамках комплексного благоустройства, проходящего в 2 этапа, обновили входную группу, пешеходные дорожки, сцену и амфитеатр, павильоны и туалет, который оборудовали комнатой матери и ребенка, а также доступом для маломобильных групп населения.
Помимо этого, появилась новая детская площадка, спортивная зона с площадкой для воркаута, павильон для проката, новое кафе и многофункциональный павильон, где можно проводить мероприятия зимой.
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Алина Юрчак