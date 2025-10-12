Министр Дудаев заявил об отсутствии справедливости в голосовании за дизайн купюры 500 руб.

12 октября 2025, 01:11

Дудаев раскритиковал ЦБ за правила голосования по дизайну купюры 500 руб.

Фото: istockphoto / Olga Ihnatsyeva

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев направил обращение в Центральный банк России в связи с голосованием по выбору символа для новой банкноты номиналом 500 рублей. Соответствующий ролик опубликован в его Телеграм-канале.