Министр Дудаев заявил об отсутствии справедливости в голосовании за дизайн купюры 500 руб.
Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев направил обращение в Центральный банк России в связи с голосованием по выбору символа для новой банкноты номиналом 500 рублей. Соответствующий ролик опубликован в его Телеграм-канале.
По состоянию на вечер 11 октября лидирующую позицию занимает гора Эльбрус, набравшая 1 049 069 голосов. На втором месте находится комплекс небоскрёбов «Грозный-Сити» с результатом 1 033 585 голосов.
В своём видеообращении Дудаев выразил обеспокоенность тем, что, по его мнению, Центробанк меняет условия голосования. Министр отметил активную поддержку жителей Чечни, которые массово выбирают «Грозный-Сити».
Изначально голосование проводилось через несколько платформ: Госуслуги, почту, «Одноклассники» и «ВКонтакте». Однако, как утверждает Дудаев, некоторые из них начали закрываться без объяснения причин, особенно в период, когда чеченские избиратели демонстрировали значительный рост активности.
Министр подчеркнул, что жители Чечни и их сторонники по всей стране активно участвуют в голосовании, и именно в момент значительного роста поддержки «Грозного-Сити» происходят изменения в условиях конкурса.
