Министр науки Фальков заявил о потенциале ИИ в медицине

27 сентября 2025, 16:29

Фальков: ИИ поможет в создании лекарств от тяжёлых заболеваний

Валерий Фальков (Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына)

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что технологии искусственного интеллекта должны сыграть ключевую роль в создании лекарств от тяжёлых и трудноизлечимых заболеваний. Об этом сообщает РИА Новости.





Выступая на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые», Фальков подчеркнул, что ИИ способен значительно повысить эффективность научных исследований.



В качестве примера он упомянул нейродегенеративные заболевания, включая болезнь Альцгеймера, добавив, что таких направлений может быть гораздо больше.





«Это одно из первых направлений, где этот новый инструмент должен себя проявить в полный рост», — отметил министр.