В Москве у подростка чуть не взорвалась почка, так как он два месяца не мог сходить в туалет

27 сентября 2025, 10:26

В Москве подросток чуть не лишился почки, так как долго не мог сходить в туалет

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Москве подросток чуть не лишился почки, так как он два месяца не мог сходить в туалет. Оказалось, что врачи забыли вытащить из него две дренажные трубки. Об этом пишет Telegram-канал Baza.