В Москве у подростка чуть не взорвалась почка, так как он два месяца не мог сходить в туалет
В Москве подросток чуть не лишился почки, так как он два месяца не мог сходить в туалет. Оказалось, что врачи забыли вытащить из него две дренажные трубки. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
В клинике Европейского медицинского центра 15-летнему Максиму провели операцию на почки. У него была выявлена патология, при которой урина текла в обратном направлении. Для исправления ситуации мочеточник соединили с мочевым пузырём. Через месяц после операции медики удалили трубку для отвода мочи, но через два часа после этого у подростка начались сильные боли в боку и поднялось давление. Выяснилось, что почка не могла выводить урину из-за ее застоя.
По словам матери школьника, вместо срочного вмешательства врачи отпустили Максима домой, заявив, что такие осложнения после операций встречаются. Через несколько месяцев боль усилилась, и несовершеннолетнего снова госпитализировали. Уточняется, что прооперированный мочеточник зарос, и почка все это время не могла выполнять свою функцию. Врачи установили трубку через прокол в спине, чтобы обеспечить отток урины.
В марте подростка снова госпитализировали, но уже в другую клинику. Его состояние не улучшалось. Вскоре стало известно, что внутри Максима остались две трубки — неудачные попытки дренажа, которые не были удалены вовремя. В процессе очередной операции инородные предметы извлекли.
Мать Максима, вместе с юристом, подала в суд на клинику, требуя компенсацию в размере 100 миллионов рублей. Она уже потратила на лечение сына более трёх миллионов. Женщина утверждает, что из-за ошибок врачей мальчик вынужден пожизненно принимать препараты от давления и не может посещать школу. Также существует риск, что в будущем ему потребуется пересадка почки.
Клиника, в свою очередь, не признает своей вины и через суд требует от матери Максима возмещения в размере 300 тысяч рублей за недоплаченные за лечение средства.
