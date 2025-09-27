В Петербурге ребёнок получил серьёзную травму от дверной ручки в школе

27 сентября 2025, 14:41

Мальчик пострадал, напоровшись спиной на дверную ручку в петербургской школе

Фото: Istock / Liudmila Chernetska

В Петербурге десятилетний школьник получил травму, напоровшись спиной на дверную ручку, и был срочно доставлен в операционную. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash».