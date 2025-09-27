В Петербурге ребёнок получил серьёзную травму от дверной ручки в школе
Мальчик пострадал, напоровшись спиной на дверную ручку в петербургской школе
В Петербурге десятилетний школьник получил травму, напоровшись спиной на дверную ручку, и был срочно доставлен в операционную. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash».
Инцидент произошёл в школе Сестрорецка во время игры в догонялки. Мальчик во время бега задел дверную ручку, из-за чего получил колотую рану, а в пояснице застрял её обломок.
Ребёнка госпитализировали в состоянии средней тяжести и сразу же направили в больницу. Врачи успешно провели операцию, сейчас школьник остаётся под наблюдением медицинского персонала.
