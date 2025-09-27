Достижения.рф

Новая волна смертельных отравлений накрыла российский регион

Baza: Число жертв метилового спирта в Ленобласти выросло до 25
Фото: iStock/Soumen Hazra

В Ленинградской области произошла новая вспышка отравлений метиловым спиртом, число жертв достигло 25 человек. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».



В Волосовском районе обнаружены тела еще шести человек, погибших от суррогатного алкоголя. Их нашли в своих домах без признаков жизни. Большинство из отравившихся ушли из жизни в период с 10 по 17 сентября.

Результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили наличие метилового спирта в крови погибших. Все они приобретали спиртное у местного жителя, который ранее был задержан.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержали третьего подозреваемого в продаже суррогатного алкоголя. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

