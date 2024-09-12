Министр обороны Белоусов провел инспекцию в Военно-воздушной академии в Воронеже

Фото: Минобороны РФ
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел инспекцию в Военно-воздушной академии в Воронеже. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил подготовку специалистов Воздушно-космических сил в Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в Воронеже», — указано в сообщении.По данным министерства, глава академии Геннадий Зиборов рассказал руководителю МО РФ о подготовке летчиков, инженеров, кадров беспилотной авиации, радиоэлектронной борьбы и других специальностей.
«Курсанты академии летных специальностей, а также специалисты беспилотной авиации в ходе обучения выполняют практические полеты и гарантированно имеют необходимый уровень налета для выпускника», — доложил Зибров.Ранее сообщалось, что министр обороны Андрей Белоусов отправил телеграммы российским военным, освобождавшим населенные пункты Мемрик и Новогродовка в ДНР.
«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 30-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением от врага населенного пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики», — поделились в МО РФ.Читайте также:
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