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Министр обороны Андрей Белоусов отправил телеграммы российским военным, освобождавшим населенные пункты Мемрик и Новогродовка в ДНР. Об этом проинформировало Минобороны России.
«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 30-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением от врага населенного пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики», — поделились в МО РФ.
В телеграмме подчеркивается, что с первых дней специальной военной операции личный состав бригады проявляет мужество и доблесть в упорных боях с неонацистами на разных фронтах. В настоящее время бригада успешно выполняет боевые задачи в составе группировки войск «Центр», нанося удары по противнику на Красноармейском направлении.
Белоусов также отправил поздравления командованию и личному составу 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка по случаю освобождения населенного пункта Мемрик.
Помимо этого, министр обороны поздравил командование и личный состав 1435-го мотострелкового полка с освобождением Новогродовки.
Вооружённые силы России продолжают успешное продвижение в Донецкой Народной Республике, освобождая новые населённые пункты и города. 8 сентября российские военные освободили Новогродовку, а 9 сентября был освобождён населённый пункт Мемрик.
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