Фото: istockphoto/Oleksander Bontei
Боевики ВСУ активно пользуются сильнодействующими препаратами, идя в бой в приграничье Курской области, пишет ТАСС, со ссылкой на источник среди силовиков.
По словам информатора, украинские неонацисты таким образом пытаются увеличить эффективность своих действий при наступлении, но иногда это не только не дает результатов, но и ухудшает положение боевиков.
Он резюмировал, что российские военные находят на брошенных боевиками позициях таблетки и шприцы, не обладающие обезболивающим свойством.
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«Часто просто они истекают кровью, то есть фактически мы бы, может, и могли как-то оказать им помощь, они бы сдались в плен, будучи в адекватном состоянии», — прокомментировал источник.
Он резюмировал, что российские военные находят на брошенных боевиками позициях таблетки и шприцы, не обладающие обезболивающим свойством.
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Никита Кротов