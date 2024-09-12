Стала известна одна важная деталь в методах ВСУ по ведению боевых действий

ВСУ убили всю семью, которая пыталась бежать из Новогродовки в ДНР в сторону России, рассказала эвакуированная из города Наталья Трубникова в беседе с ТАСС. По ее словам, мать, отец и их ребенок пытались уехать, когда по ним попал снаряд.