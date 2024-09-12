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Село Обуховка и хутор Покровский освободили от боевиков ВСУ российские войска, пишет Mash. По данным Telegram-канала, бойцы ВС РФ произвели зачистку поселков Снагость, 10-й Октябрь и населенного пункта Краснооктябрьское. Так, контролируемая ВС России зона увеличилась за три дня до 170 квадратных километров.
По утверждению авторов поста, украинские неонацисты хотят сорвать контрнаступление российских войск, проводя атаки с флангов. При этом суточные потери противника увеличились до 1300 человек, пишет Mash.
Украина напала на приграничье Курской области с утра, 6 августа. Бои в регионе продолжаются до сих пор. Со слов украинского командования, нападение должно было отвлечь ВС РФ с Донбасса, но этого не произошло.
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Никита Кротов