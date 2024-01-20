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Франция не запрещает гражданам Пятой республики участвовать в украинском конфликте, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню в эфире телеканала LCI.
По его словам, на территории Украины есть гражданские французы, которые сражаются в украинской военной форме.
В пятницу, 19 января, в МИД РФ объявили послу Франции в Москве Пьеру Леви, что гибель французских наёмников в Харькове лежит на совести Парижа. Также Леви были предъявлены факты увеличения вовлеченности Парижа в конфликт на Украине, ввиду поставок вооружения для ВСУ. Таким образом, Франция становится прямым соучастником украинских преступлений.
При этом в ведомстве выразили надежду, что граждане Франции смогут осознать ответственность за гибель людей, которую они должны разделять со своим правительством.
Напомним, 16 января армия России нанесла высокоточный удар по зданию в Харькове, где находились иностранные наёмники, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Уточняется, что большинство из них были французскими гражданами. В результате российского удара здание было полностью уничтожено. По информации Минобороны РФ, было ликвидировано порядка 60 боевиков, еще 20 получили ранения.
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«Мы не можем им запретить, мы все-таки демократия. <...> эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами», — отметил глава военного ведомства Франции.
При этом в ведомстве выразили надежду, что граждане Франции смогут осознать ответственность за гибель людей, которую они должны разделять со своим правительством.
Напомним, 16 января армия России нанесла высокоточный удар по зданию в Харькове, где находились иностранные наёмники, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Уточняется, что большинство из них были французскими гражданами. В результате российского удара здание было полностью уничтожено. По информации Минобороны РФ, было ликвидировано порядка 60 боевиков, еще 20 получили ранения.
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Артем Путинцев