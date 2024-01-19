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В рядах ВСУ принимают участие в боевых действиях против ВС РФ бывшие и действующие служащие Иностранного легиона. Об этом рассказал член подразделения, француз по имени Франк, его словам передает газета Times.
По данным издания, многие из бывших и действующих легионеров отправились для участия в боевых действиях на Украине, при этом официальных данных Франция не предоставляла.
Франк приехал на Украину, заручившись лишь песней легиона. С тех пор домой он не возвращался. По его словам, из всех французских наёмников, которых он знал, осталось только четверо. Большинство из них вернулись на родину или были убиты.
Ранее французская журналистка, живущая уже несколько лет в Донбассе, Кристель Неан рассказывала, что на Украине остались только те французские наемники, которые приехали воевать «как на сафари», при этом большинство из них придерживаются неонацистских взглядов.
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Франк приехал на Украину, заручившись лишь песней легиона. С тех пор домой он не возвращался. По его словам, из всех французских наёмников, которых он знал, осталось только четверо. Большинство из них вернулись на родину или были убиты.
«Этот конфликт не сравним с какими-либо другими, которые кто-либо из нас видел ранее, и по масштабу, и по интенсивности, это как будто Вторая мировая война в комбинации с окопами Первой мировой. Ужасы, которые ожидали профессиональных солдат тут хуже, чем все, что мы видели раньше», - рассказал Франк.
Ранее французская журналистка, живущая уже несколько лет в Донбассе, Кристель Неан рассказывала, что на Украине остались только те французские наемники, которые приехали воевать «как на сафари», при этом большинство из них придерживаются неонацистских взглядов.
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Элина Позднякова