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Сооснователь Le Monde Moderne, аналитик Алексис Пулен высказал мнение о том, что Франция планирует замолчать историю с ударом по иностранным боевикам в Харькове, среди которых были французские наёмники.
«Франция занимает однозначно оборонительную позицию. Она также пытается замолчать эту информацию», — прокомментировал в беседе с RT Пулен.
Прокомментировал такую ситуацию и политолог Сергей Маркелов, заявив, что под кдар попали не просто французские наёмники, а действующая армия Франции.
«Согласно юридическим основаниям, во всех странах Запада есть разделение понятия «действующих вооружённых сил государства» и «частных военных компаний», куда легко можно помещать кого хочешь. <…> Очевидно, что мы в Харькове уничтожили действующие вооружённые силы Франции, людей, которые являются представителями именно регулярной французской армии», — отметил в беседе с «Царьградом» Маркелов.
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Мелисса Тимофеева