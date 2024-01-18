Министр обороны Франции оценил контрнаступление ВСУ

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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню выразил разочарование результатами контрнаступления украинских войск, заявив, что они не соответствовали ожиданиям.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил превосходство российских войск в воздухе как фактор, мешающий успешному контрнаступлению. Также он подчеркнул, что у украинской армии должно быть больше средств противовоздушной обороны и контроля над воздушным пространством.
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