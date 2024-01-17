Фото: сайт Кремля
Владимир Зеленский признал, что Украина не обладает достаточными ресурсами военно-промышленного комплекса (ВПК), чтобы противостоять российской армии. Об этом он заявил на пресс-конференции в Давосе, видео которой опубликовано в YouTube-канале офиса украинского лидера.
Калибр 155 миллиметров широко используется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 этого калибра. Украинские военные активно применяют их при обстрелах городов Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, Украине поставлены самоходные артиллерийские установки из Германии, Польши и Франции, также использующие снаряды 155 миллиметров.
Читайте также:
Rasmussen Reports: 34% американцев считают, что Остин должен уйти в отставку
«Это не мой уровень»: Зеленский заявил, что не планировал встречу с премьером КНР в Давосе
«Раздражает»: Зеленский признался в отчаянии из-за поведения Запада и украинцев
Артем Кузьмин